Lluvia y granizo en gran parte de España este domingo: la jornada traerá tormentas ocasionales en el país

(Europa Press)

Las tormentas han puesto en aviso amarillo a ocho comunidades autónomas este domingo por riesgo de chubascos intensos y granizo que pueden afectar a buena parte del territorio, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana estarán bajo esta advertencia, con especial incidencia en franjas del norte, el este y el centro de la Península.

Las previsiones indican que en cotas elevadas del extremo norte peninsular podrá registrarse la aparición de nieve. El episodio de inestabilidad atmosférica también se caracterizará por un descenso de temperaturas máximas en el Cantábrico y Galicia, tendencia opuesta a la observada en el interior este, centro norte y Alborán, donde se esperan ascensos térmicos.

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En general, la jornada traerá cielos nubosos o directamente cubiertos sobre la mayor parte del país, aunque al final del día se abrirán claros en el sur y el oeste peninsular. Desde las primeras horas, las precipitaciones –acompañadas de tormentas e incluso granizo en amplias extensiones del norte, este y centro peninsular– se extenderán durante la mañana a Baleares, donde la probabilidad de chubascos fuertes será elevada, fenómeno que también afectará a los litorales del sureste y el nordeste de Castilla-La Mancha durante la primera parte del día.

Y avanzado el mediodía, las tormentas tendrán especial intensidad en áreas del Cantábrico, el alto Ebro, La Rioja, Aragón, el este de Castilla-La Mancha, Murcia y zonas interiores de la Comunitat Valenciana. En el caso de Canarias, la previsión apunta a estabilidad atmosférica, con pocos cambios salvo en las islas occidentales donde se esperan intervalos nubosos durante las horas centrales, según la información suministrada por AEMET.

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El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

El tiempo, por comunidades

En Galicia, se espera un aumento progresivo de nubosidad con lluvias débiles y chubascos, menos frecuentes e intensos en el tercio occidental, remitiendo progresivamente desde el oeste. Las temperaturas descenderán ligeramente, y el viento será de componente oeste, suave en el interior, y algo más marcado en el litoral.

Asturias y Cantabria presentarán condiciones similares: abundante nubosidad y lluvias acompañadas de tormentas puntuales, especialmente fuertes en la mitad oriental asturiana y en Cantabria por la tarde. En ambas regiones se prevé un descenso leve en las temperaturas y vientos flojos que girarán de sur a oeste a medida que avanza la jornada.

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En el País Vasco, los cielos estarán cubiertos durante buena parte del día, aunque con algunos claros matinales. Los chubascos y tormentas pueden provocar riesgos localmente fuertes. Las temperaturas mínimas bajarán levemente, mientras que las máximas experimentarán una ligera subida. En Andalucía, los cielos nubosos se combinarán con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales.

Castilla y León se verá afectada por las lluvias principalmente en el tercio norte, el este y las zonas montañosas por chubascos y tormentas frecuentes, con menor presencia en el resto de la comunidad. Se han registrado bancos de niebla en las primeras horas y temperaturas mínimas en descenso leve. El viento, de componente oeste o suroeste, se intensificará durante las fases centrales del día.

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Por su parte, Navarra tendrá cielos cubiertos; en La Rioja, los chubascos y tormentas ganarán en probabilidad e intensidad al avanzar la tarde; Aragón registrará cielos muy nubosos y chubascos acompañados en ocasiones de tormenta; Cataluña vivirá chubascos en la mitad occidental; Extremadura estará marcada por intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones; y en la Comunidad de Madrid, la mañana y la última parte del día se caracterizarán por cielos despejados, con chubascos ocasionales e incluso granizo en el resto del día.

*Con información de Europa Press y EFE

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