España

Lluvia y granizo en gran parte de España este domingo: la jornada traerá tormentas ocasionales en el país

En general, el día tendrá cielos nubosos o directamente cubiertos sobre la mayor parte del país

Guardar
(Europa Press)
(Europa Press)

Las tormentas han puesto en aviso amarillo a ocho comunidades autónomas este domingo por riesgo de chubascos intensos y granizo que pueden afectar a buena parte del territorio, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana estarán bajo esta advertencia, con especial incidencia en franjas del norte, el este y el centro de la Península.

Las previsiones indican que en cotas elevadas del extremo norte peninsular podrá registrarse la aparición de nieve. El episodio de inestabilidad atmosférica también se caracterizará por un descenso de temperaturas máximas en el Cantábrico y Galicia, tendencia opuesta a la observada en el interior este, centro norte y Alborán, donde se esperan ascensos térmicos.

PUBLICIDAD

En general, la jornada traerá cielos nubosos o directamente cubiertos sobre la mayor parte del país, aunque al final del día se abrirán claros en el sur y el oeste peninsular. Desde las primeras horas, las precipitaciones –acompañadas de tormentas e incluso granizo en amplias extensiones del norte, este y centro peninsular– se extenderán durante la mañana a Baleares, donde la probabilidad de chubascos fuertes será elevada, fenómeno que también afectará a los litorales del sureste y el nordeste de Castilla-La Mancha durante la primera parte del día.

Y avanzado el mediodía, las tormentas tendrán especial intensidad en áreas del Cantábrico, el alto Ebro, La Rioja, Aragón, el este de Castilla-La Mancha, Murcia y zonas interiores de la Comunitat Valenciana. En el caso de Canarias, la previsión apunta a estabilidad atmosférica, con pocos cambios salvo en las islas occidentales donde se esperan intervalos nubosos durante las horas centrales, según la información suministrada por AEMET.

PUBLICIDAD

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

El tiempo, por comunidades

En Galicia, se espera un aumento progresivo de nubosidad con lluvias débiles y chubascos, menos frecuentes e intensos en el tercio occidental, remitiendo progresivamente desde el oeste. Las temperaturas descenderán ligeramente, y el viento será de componente oeste, suave en el interior, y algo más marcado en el litoral.

Asturias y Cantabria presentarán condiciones similares: abundante nubosidad y lluvias acompañadas de tormentas puntuales, especialmente fuertes en la mitad oriental asturiana y en Cantabria por la tarde. En ambas regiones se prevé un descenso leve en las temperaturas y vientos flojos que girarán de sur a oeste a medida que avanza la jornada.

En el País Vasco, los cielos estarán cubiertos durante buena parte del día, aunque con algunos claros matinales. Los chubascos y tormentas pueden provocar riesgos localmente fuertes. Las temperaturas mínimas bajarán levemente, mientras que las máximas experimentarán una ligera subida. En Andalucía, los cielos nubosos se combinarán con precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales.

Castilla y León se verá afectada por las lluvias principalmente en el tercio norte, el este y las zonas montañosas por chubascos y tormentas frecuentes, con menor presencia en el resto de la comunidad. Se han registrado bancos de niebla en las primeras horas y temperaturas mínimas en descenso leve. El viento, de componente oeste o suroeste, se intensificará durante las fases centrales del día.

Por su parte, Navarra tendrá cielos cubiertos; en La Rioja, los chubascos y tormentas ganarán en probabilidad e intensidad al avanzar la tarde; Aragón registrará cielos muy nubosos y chubascos acompañados en ocasiones de tormenta; Cataluña vivirá chubascos en la mitad occidental; Extremadura estará marcada por intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones; y en la Comunidad de Madrid, la mañana y la última parte del día se caracterizarán por cielos despejados, con chubascos ocasionales e incluso granizo en el resto del día.

*Con información de Europa Press y EFE

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoMeteorologíaClimaTemperaturaAemetEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Actualmente, el país necesita cubrir más de 30.000 vacantes en este sector

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Cuanto más político se vuelve el dólar, más espacio abre para que otra moneda gane función

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

Cinco recetas llenas de sabor para llenar tu táper esta semana: ensaladas, albóndigas y bacalao gratinado

Un menú semanal completo y variado para afrontar esta semana de primavera con recetas ricas, saludables y originales

Cinco recetas llenas de sabor para llenar tu táper esta semana: ensaladas, albóndigas y bacalao gratinado

Las 75 frases más sentimentales para felicitar el Día de la Madre

Aprovecha para decirle a tu madre este 3 de mayo lo feliz que te hace

Las 75 frases más sentimentales para felicitar el Día de la Madre

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 2 de mayo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses en España HOY sábado de 2 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

España está entre los países europeos que más órdenes de deportación dicta, pero con bajo grado de ejecución: en 2025 se produjeron 3.398 expulsiones

Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

ECONOMÍA

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

DEPORTES

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Cuando ser futbolista está al alcance de un clic: FutbolJobs, el LinkedIn del deporte que ya lleva jugadores a países como Polonia y Mongolia

Sinner y Zverev se enfrentan por el título del Mutua Madrid Open: el rey del ranking contra el bicampeón de la tierra madrileña

La increíble voltereta con la que Marta Kostyuk celebró su victoria en el Mutua Madrid Open

Marta Kostyuk es la nueva reina de Madrid: la ucraniana acaba con Andreeva y se alza con la copa del Mutua Madrid Open

Dani Carvajal sufre una lesión en el dedo del pie y podría perderse lo que queda de temporada con el Real Madrid