España

Dimite un concejal del PSPV-PSOE en Náquera, Valencia, tras presuntamente dar positivo en un control de drogas

En un comunicado, señala que la decisión se debe a “motivos personales”

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Dos agentes de la Guardia Civil durante un control de tráfico (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)
Dos agentes de la Guardia Civil durante un control de tráfico. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento Náquera (Valencia), Víctor Navarro, ha presentado este sábado su dimisión, según ha anunciado él mismo en un comunicado en el que atribuye su decisión a “diversos episodios de estrés elevado”. Según ha adelantado el diario ‘Las Provincias’ y ha podido confirmar Europa Press, la renuncia del edil se produce tras presuntamente haber dado positivo en un control de drogas.

De acuerdo a la información publicada en este medio, sobre las 3.30 horas de la madrugada del 1 de mayo, el vehículo que conducía Navarro intentó eludir un control. Por ello, se procedió a un registro y se le sometió a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado negativo. Sin embargo, la prueba de drogas sí dio un resultado positivo, lo que provocó la correspondiente denuncia de los agentes.

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En su comunicado, distribuido en las redes del PSPV de Náquera, Navarro señala que la decisión se debe a “motivos personales”. “Después de sufrir varios episodios de estrés elevado he decidido parar y tomarme un tiempo”, asevera.

Además, afirma que ha sido un “honor” ejercer como jefe de la oposición durante estos tres años, y agradece “muy sinceramente” el apoyo, tanto de su agrupación como de todos aquellos que confiaron en él, otorgándole su voto. “Gracias a toda Náquera por el aprecio, pero, sobre todo, por el orgullo de haber sido representando de mi pueblo a lo largo de este tiempo”, concluye Navarro.

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*Con información de Europa Press

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