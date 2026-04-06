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Bacalao gratinado con patatas: una receta crujiente y llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados durante esta primavera

Ideal tanto para una cena especial como para disfrutar solo en casa

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Es un plato gratinado ideal para primavera
Bacalao gratinado con una capa de patatas por encima. (Freepik)

Con la llegada de la primavera, apetecen platos que sean sabrosos pero sin resultar demasiado pesados, perfectos tanto para el día a día como para ocasiones especiales. En este contexto, el bacalao gratinado con patatas se convierte en una opción ideal: una receta sencilla, pero con ese toque crujiente y dorado que la hace especialmente atractiva.

Esta consiste en alternar capas de bacalao y patatas previamente cocidas, terminando con una generosa capa de patatas en la parte superior. El toque final es el gratinado al horno, que aporta un punto único.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

  1. 700 g de lomos de bacalao desalado
  2. 1 kg de patatas
  3. 2 cebollas medianas
  4. 2 dientes de ajo
  5. 200 ml de nata líquida (opcional, según la variante)
  6. 100 ml de aceite de oliva virgen extra
  7. 1 hoja de laurel
  8. Sal y pimienta al gusto
  9. 40 g de pan rallado
  10. 2 huevos (para el gratinado)
  11. Perejil fresco picado

Cómo hacer bacalao gratinado con patatas, paso a paso

  1. Cuece las patatas enteras con piel en agua y sal durante 25 minutos o hasta que estén tiernas. Pela y corta en rodajas de 1 cm.
  2. Desala el bacalao según el grosor, escurre bien y quita la piel y las espinas. Desmiga o lamina.
  3. Pocha la cebolla y el ajo picados en aceite de oliva hasta que estén muy tiernos.
  4. Incorpora el bacalao desmigado y el laurel a la sartén. Saltea 5 minutos para que tome sabor.
  5. Retira la hoja de laurel y, si lo desas, añade la nata líquida. Mezcla bien y cocina 3 minutos más.
  6. En una fuente de horno, coloca una capa de bacalao con su sofrito, cubre con una capa de patatas y termina con otra capa de patatas.
  7. Bate los huevos y mézclalos con el pan rallado y el perejil. Reparte esta mezcla sobre la capa superior de patatas.
  8. Vierte un chorrito de aceite de oliva por encima y hornea a 200 ºC durante 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y crujiente.
  9. Deja reposar 5 minutos antes de servir.
Receta de esqueixada de bacalao, la ensalada tradicional catalana ligera y fresca que es ideal para el verano.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para seis platos generosos. Sin embargo, si pretendes prepararla para más personas, lo ideal es aumentar las cantidades de manera proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal
  • Proteínas: 22 g
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 37 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera, bien tapado o en un recipiente hermético, durante un máximo de tres días, manteniendo así su sabor y textura en buen estado. A la hora de recalentar, puedes utilizar tanto el horno como el microondas.

En ambos casos, es recomendable añadir una cucharada de leche o nata antes de calentarlo, ya que esto ayudará a mantener la jugosidad del plato y evitará que el bacalao y las patatas se resequen en exceso durante el proceso.

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