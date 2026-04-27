Receta de albóndigas en salsa de mostaza, un plato sencillo y original para añadir a tu menú semanal

Albóndigas con salsa de mostaza y nata (Adobe Stock)

De carne de ternera o de pollo, de bacalao, de verduras y queso... Las albóndigas son todo un clásico en la cocina de siempre, una preparación versátil que puede adaptarse a los gustos y necesidades de cada casa, que gusta a todos y que no puede ser más sencilla de preparar. Y es que elaborar unas albóndigas caseras es mucho menos complicado de lo que a primera vista podría parecer; además, las podemos preparar y tener listas en el congelador para disfrutarlas siempre que queramos.

En esta elaboración a base de bolas fritas, el gran protagonismo suelen tenerlo las salsas que acompañan, pues se encargan de aportar todo el sabor y la cremosidad al plato. En este caso, prepararemos una salsa a base de mostaza que completaremos con un sofrito de cebolla, un chorro de vino blanco y un poco de nata, consiguiendo una combinación exquisita de textura y sabor. El tipo de carne que usemos dependerá por completo de nuestros gustos o necesidades; podemos incluso utilizar una mezcla de varias para jugar con la jugosidad, el sabor y las propiedades de cada carne.

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Receta de albóndigas en salsa de mostaza

Las albóndigas en salsa de mostaza son bolitas de carne picada, condimentadas y fritas, que luego se guisan en una salsa cremosa elaborada con mostaza y nata. El resultado es un plato jugoso, con una salsa suave pero sabrosa, donde la mostaza aporta carácter sin ser excesiva. Es una receta sencilla, que destaca por la técnica de dorar y luego guisar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

500 g de carne picada (mezcla de ternera y cerdo o de pollo y pavo)

1 huevo

2 dientes de ajo

2 cucharadas de pan rallado

1 cucharadita de perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Harina para rebozar

Aceite de oliva

1 cebolla mediana

1 vaso pequeño de vino blanco (100 ml)

3 cucharadas de mostaza tipo Dijon o Savora

200 ml de nata líquida para cocinar

1 vaso de caldo de carne (opcional)

Cómo hacer albóndigas en salsa de mostaza, paso a paso

Mezcla la carne picada con el huevo, el ajo muy picado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta. Trabaja la masa hasta que quede homogénea. Forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina para sellarlas bien al freír. Fríe las albóndigas en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas por fuera. No es necesario que se cocinen por completo. Reserva sobre papel de cocina. En la misma sartén, pocha la cebolla picada muy fina hasta que esté transparente (baja el fuego para evitar que se queme). Añade el vino blanco y deja que reduzca 2-3 minutos. Incorpora la mostaza y remueve bien. Después, añade la nata líquida y, si lo deseas, algo de caldo para aligerar la salsa. Coloca las albóndigas en la salsa, cubre y cocina a fuego suave durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que la salsa no se agarre. Prueba y ajusta la sal. Si la salsa queda muy líquida, sube el fuego y deja reducir sin tapa unos minutos. Sirve caliente, espolvoreando con un poco de perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 450 kcal

Proteínas: 25 g

Grasas: 29 g

Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, bien tapado, hasta 3 días. Admite congelación, aunque la salsa puede perder un poco de textura al descongelar.