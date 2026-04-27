Receta de albóndigas en salsa de mostaza, un plato sencillo y original para añadir a tu menú semanal

De carne de ternera o de pollo, de bacalao, de verduras y queso... Las albóndigas son todo un clásico en la cocina de siempre, una preparación versátil que puede adaptarse a los gustos y necesidades de cada casa, que gusta a todos y que no puede ser más sencilla de preparar. Y es que elaborar unas albóndigas caseras es mucho menos complicado de lo que a primera vista podría parecer; además, las podemos preparar y tener listas en el congelador para disfrutarlas siempre que queramos.
En esta elaboración a base de bolas fritas, el gran protagonismo suelen tenerlo las salsas que acompañan, pues se encargan de aportar todo el sabor y la cremosidad al plato. En este caso, prepararemos una salsa a base de mostaza que completaremos con un sofrito de cebolla, un chorro de vino blanco y un poco de nata, consiguiendo una combinación exquisita de textura y sabor. El tipo de carne que usemos dependerá por completo de nuestros gustos o necesidades; podemos incluso utilizar una mezcla de varias para jugar con la jugosidad, el sabor y las propiedades de cada carne.
Receta de albóndigas en salsa de mostaza
Las albóndigas en salsa de mostaza son bolitas de carne picada, condimentadas y fritas, que luego se guisan en una salsa cremosa elaborada con mostaza y nata. El resultado es un plato jugoso, con una salsa suave pero sabrosa, donde la mostaza aporta carácter sin ser excesiva. Es una receta sencilla, que destaca por la técnica de dorar y luego guisar.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 25 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 g de carne picada (mezcla de ternera y cerdo o de pollo y pavo)
- 1 huevo
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 1 cucharadita de perejil picado
- Sal y pimienta al gusto
- Harina para rebozar
- Aceite de oliva
- 1 cebolla mediana
- 1 vaso pequeño de vino blanco (100 ml)
- 3 cucharadas de mostaza tipo Dijon o Savora
- 200 ml de nata líquida para cocinar
- 1 vaso de caldo de carne (opcional)
Cómo hacer albóndigas en salsa de mostaza, paso a paso
- Mezcla la carne picada con el huevo, el ajo muy picado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta. Trabaja la masa hasta que quede homogénea.
- Forma bolitas del tamaño de una nuez. Pásalas por harina para sellarlas bien al freír.
- Fríe las albóndigas en aceite de oliva caliente hasta que estén doradas por fuera. No es necesario que se cocinen por completo. Reserva sobre papel de cocina.
- En la misma sartén, pocha la cebolla picada muy fina hasta que esté transparente (baja el fuego para evitar que se queme).
- Añade el vino blanco y deja que reduzca 2-3 minutos.
- Incorpora la mostaza y remueve bien. Después, añade la nata líquida y, si lo deseas, algo de caldo para aligerar la salsa.
- Coloca las albóndigas en la salsa, cubre y cocina a fuego suave durante 15 minutos, removiendo de vez en cuando para que la salsa no se agarre.
- Prueba y ajusta la sal. Si la salsa queda muy líquida, sube el fuego y deja reducir sin tapa unos minutos.
- Sirve caliente, espolvoreando con un poco de perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 450 kcal
- Proteínas: 25 g
- Grasas: 29 g
- Hidratos de carbono: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera, bien tapado, hasta 3 días. Admite congelación, aunque la salsa puede perder un poco de textura al descongelar.