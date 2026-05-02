Feijóo pide “esclarecer los hechos” del incidente de Vito Quiles con Begoña Gómez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Gabriel Luengas - Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha abogado este sábado por “esclarecer los hechos” del incidente entre Vito Quiles y Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un restaurante de Las Rozas. Según EFE, Feijóo ha señalado ante los medios que resulta necesario aclarar lo ocurrido y determinar si ha existido algún comportamiento violento, subrayando que este tipo de situaciones no deberían normalizarse ni ser aceptadas en la sociedad española.

El líder del PP ha recordado que, según la información disponible, ambas partes han presentado denuncias tras el altercado. Begoña Gómez ha demandado al creador de contenido tras acusarle de una agresión en el interior del restaurante. Quiles publicó un vídeo para denunciar una agresión de una de las acompañantes de Begoña Gómez, donde se ve el contacto sobre él pero no hay imágenes de lo ocurrido anteriormente.

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El periodista y escritor Antonio Maestre reflexiona sobre su enfrentamiento con Vito Quiles, analizando la reacción violenta como un comportamiento aprendido y asociado a los "valores masculinos" con el que no se siente identificado.

Feijóo llama “periodista” a Quiles

“Yo creo que hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta y esto es lo importante”, ha señalado Núñez Feijóo antes de participar en los actos institucionales por la celebración del Día de la Comunidad de Madrid. Así, trata de esperar a conocer más información antes de realizar una condena clara a una de las partes.

El líder del PP se ha referido a Quiles como “periodista”, lo que supone posicionarse en un debate mediático recurrente en los últimos días sobre si su forma de entrevistar a figuras del Gobierno y la izquierda es periodismo. Vito Quiles estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), hace años. Además, ha participado en eventos políticos, destacando especialmente su papel en el cierre de su campaña electoral en Aragón, cuando fue invitado a uno de sus actos por el PP.

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Reacción de Feijóo a los insultos de Abascal

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado este sábado el uso de insultos y descalificaciones en el debate político, tras ser preguntado por las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, quien en un mitin en Jaén se refirió a Pedro Sánchez como “chuloputas”. “Es evidente que yo no comparto ese tipo de calificativos, por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del Gobierno y de sus hombres, de su entorno”, ha afirmado Feijóo.

El líder del PP ha señalado que la crispación y los ataques personales se han vuelto habituales en el panorama político actual. “Es constante y continuo las acusaciones, las descalificaciones del entorno del presidente del Gobierno hacia los políticos de la oposición”, ha añadido, en referencia a la dinámica que, en su opinión, ha instalado el actual Ejecutivo.

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Feijóo también ha aludido a mensajes recientes del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dirigidos contra él en redes sociales, y ha asegurado que “ese tipo de tensión le interesa al Gobierno, a mí no”. El presidente del PP ha pedido rebajar el nivel de confrontación y recuperar el debate político respetuoso.