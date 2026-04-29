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Cómo hacer el escalope de pollo perfecto: la receta casera más fácil para bordar este clásico

El filete de pollo empanado es un plato jugoso y sabroso, que queda super tierno y gusta tanto a grandes como a pequeños

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Receta de escalope de pollo (Magnific)
Receta de escalope de pollo (Magnific)

El escalope de pollo es una de esas recetas que nos llevan directos a nuestra infancia, una elaboración que puede presumir de haberse ganado un puesto en la lista de platos favoritos de grandes y pequeños. Un escalope es un filete de carne aplanado y rebozado, una fórmula sencilla que puede aplicarse también a carnes como la ternera, el cerdo o incluso el pavo.

Es una receta muy socorrida, ideal para cualquier comida de diario o cena rápida. Además, su elaboración es, a primera vista, tremendamente sencilla, aunque cuenta con ciertos detalles que debemos controlar si queremos un resultado perfecto. Si conseguimos bordar cada paso de la receta, es un plato que puede pasar de ser un bocado mediocre a una auténtica delicia.

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Podemos acompañarlo con las guarniciones que más nos apetezcan, desde ensalada hasta patatas fritas o salsas caseras, o incluso variar la receta añadiendo nuestras especias favoritas. Pero lo principal y más importante es conseguir un buen empanado, crujiente y ligero, para que el resultado sea lo más jugoso y menos pesado posible.

Receta de escalope de pollo

El escalope de pollo consiste en filetes de pechuga de pollo deshuesada, finos y empanados, que se fríen hasta quedar dorados y crujientes. La técnica principal es el empanado clásico (harina, huevo y pan rallado) y la fritura en sartén con abundante aceite.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 4 pechugas de pollo deshuesadas
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de harina
  • 100 g de pan rallado
  • 1 pizca de pimienta
  • Perejil
  • Aceite de oliva
  • Sal

Cómo hacer escalope de pollo, paso a paso

  1. Corta cada pechuga en dos filetes finos. Estíralos un poco con la maza para carne. Si no tienes, puedes aplanarla ligeramente con algo de peso, o con la base de una cacerola o sartén ancha dando unos golpes. 
  2. Salpimienta los filetes por ambos lados.
  3. Pasa los filetes ligeramente por harina y elimina el exceso golpeando suavemente.
  4. Bate los huevos en un plato hondo.
  5. Pasa los filetes por huevo batido y luego por pan rallado, asegurando que queden bien cubiertos.
  6. Calienta abundante aceite en una sartén a temperatura media.
  7. Fríe los filetes primero en aceite no muy caliente hasta que estén hechos. No sobrecargues la sartén: así el aceite mantiene la temperatura y el empanado no se despega.
  8. Retira y sube la temperatura del aceite.
  9. Vuelve a freírlos brevemente para que tomen un color dorado y crujiente.
  10. Deja escurrir sobre papel absorbente.
  11. Sirve el escalope con su guarnición.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350-400 kcal
  • Proteínas: 30 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 20 g
  • Fibra: 2 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El escalope de pollo se puede conservar en nevera hasta 2 días en recipiente hermético. Para recalentarlo, usa horno o sartén para mantener el crujiente; evita el microondas, ya que ablanda el empanado. También se puede congelar una vez cocinado.

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