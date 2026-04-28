Carlota Serra, farmacéutica: “Influye mucho si te tomas el café en ayunas o habiendo desayunado”

Los riesgos de tomar café con el estómago vacío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con recorrer las redes sociales para encontrar consejos sobre salud, pero no todos provienen de expertos. En este caso, una farmacéutica, Carlota Serra, compartió en su cuenta de TikTok (@conoceteysana) una advertencia clara sobre el consumo de café en ayunas. Su testimonio ha generado interés entre quienes buscan mejorar sus hábitos diarios y entender cómo influye el café en el cuerpo.

Según Serra, la forma en la que se toma el café, especialmente si es la primera bebida del día y con el estómago vacío, puede tener efectos que muchas personas no consideran. Ella observa en su actividad profesional que cada vez más pacientes perciben cambios notables dependiendo de si consumen café antes o después del desayuno. Esta diferencia, aparentemente sencilla, puede impactar los niveles de energía y bienestar a lo largo de la jornada.

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La farmacéutica sostiene que el café, aunque posee atributos beneficiosos para la salud y puede ser incluso terapéutico, no siempre actúa igual en todos los contextos. El momento de la ingesta y la situación física de cada persona hacen que el efecto varíe considerablemente, sobre todo en quienes ya presentan ciertos desequilibrios o problemas previos.

Niveles de cortisol y energía tras el café en ayunas

Carlota Serra explica que, por la mañana, el cuerpo libera de forma natural un pico de cortisol, hormona que ayuda a estar alerta y afrontar el inicio del día. “Si encima le sumamos este pico de cortisol que va a liberar el consumo de café, puede ser que este pico sea mucho más elevado de lo que querríamos”, advierte la experta. Así, al tomar café en ayunas, especialmente en personas con estrés crónico, insomnio o inflamaciones, se produce un aumento adicional de cortisol.

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Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Este doble estímulo puede traducirse en un exceso de energía repentino, que luego se desploma y genera sensación de cansancio. Según la farmacéutica, es habitual notar una subida rápida de energía que baja de forma abrupta, afectando la estabilidad durante la mañana. Además, quienes son más sensibles pueden experimentar palpitaciones, nerviosismo o ansiedad como consecuencia de ese exceso hormonal.

De esta forma, el café en ayunas podría no ser la mejor opción para quienes ya presentan niveles elevados de cortisol o sufren problemas digestivos, cardiovasculares u otros desajustes relacionados con el estrés. La especialista remarca que prestar atención a este detalle puede marcar la diferencia en la calidad del día a día, evitando altibajos y molestias evitables.

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Recomendaciones sobre el consumo de café

Frente a este panorama, Carlota Serra recomienda no eliminar el café, sino modificar la forma de consumirlo. “Siempre es mejor, si consumimos café, que tengamos alguna cosa en el estómago, que tengamos algún colchón en el estómago”, sugiere en su video. Para la experta, lo más adecuado es desayunar antes, o al menos incluir alimentos ricos en fibra, grasas y proteínas.

El café es mejor no tomarlo con el estómago vacío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta pauta ayuda a reducir el impacto del café sobre el cortisol y a mantener la energía más estable durante el día. Así, quienes disfrutan del café pueden seguir haciéndolo, pero disminuyendo los riesgos asociados a beberlo en ayunas. El consejo es sencillo: cambiar el orden de las rutinas matinales y priorizar el desayuno puede marcar una gran diferencia en el bienestar diario, especialmente para quienes padecen estrés o insomnio.

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