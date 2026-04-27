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El efecto desconocido del café para la salud: así influye en el estado de ánimo y en la función cognitiva

Una investigación ha encontrado una relación entre el café, con y sin cafeína, y el bienestar mental

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Un taza sobre granos de café (Freepik)
El café tiene un efecto directo en la salud física y mental (Freepik)

Mucho se ha escrito y mucho se ha estudiado sobre el café, una de las bebidas más consumidas en todo el mundo. Para muchos, el café es imprescindible para empezar el día con energía, pues sus efectos estimulantes ayudan a afrontar una larga jornada. Ahora, una reciente investigación acaba de descubrir un nuevo efecto del café hasta el momento desconocido.

Un equipo de científicos del University College Cork de Irlanda ha encontrado un vínculo entre el consumo habitual de café, con o sin cafeína, con una mejora del estado de ánimo. Según publican en la revista Nature Communications, la influencia que el café puede tener en la microbiota intestinal podría estar relacionada con ciertos beneficios en el bienestar mental.

Para llevar a cabo el experimento, los investigadores han comparado a 31 personas que consumían entre tres y cinco tazas de café al día con otras 31 que no tomaban café, observando diferencias en ciertos marcadores inmunológicos al analizar la sangre y en la composición de algunas cepas microbianas presentes en el intestino. La intervención experimental incluyó una fase de dos semanas sin café, seguida por tres semanas de reintroducción, donde el grupo de consumidores volvió a tomar café, repartido en 16 con cafeína y 15 con café descafeinado, sin saber cada grupo qué tipo de café ingería. El estudio detectó cambios en la microbiota intestinal en todos los consumidores tras reintegrar esta bebida, incluso cuando se trataba de descafeinado, lo que sugiere que ciertas bacterias intestinales responden a componentes del café más allá de la cafeína.

En el comienzo de la investigación, no existían diferencias entre ambos grupos en parámetros como el índice de masa corporal, la presión arterial, niveles de estrés, ansiedad, depresión, síntomas gastrointestinales, calidad del sueño o actividad física. Sin embargo, la introducción del café, tanto en su versión con cafeína como descafeinada, redujo el estrés, la depresión, la impulsividad y la inflamación, y a su vez mejoró el estado de ánimo y la función cognitiva de los participantes.

El efecto del café con y sin cafeína

El café con cafeína mostró asismo efectos adicionales respecto al descafeinado, como una disminución de la ansiedad, el malestar psicológico y la presión arterial, junto con una mejora en la atención y la capacidad de afrontar el estrés. Al comparar el comportamiento, las personas que consumieron café con cafeína presentaron una mayor impulsividad y reactividad emocional tanto en el análisis inicial como tras reiniciar el consumo, en relación con quienes no tomaban café.

Episodio: ¿El café hace mal?

Por su parte, el café descafeinado favoreció el sueño, aumentó la actividad física y mejoró la memoria de los participantes. Las observaciones indican que la cafeína tendría un impacto concreto sobre el ánimo y los procesos mentales, pero incluso el café libre de cafeína podría estar implicado en la conexión entre microbiota intestinal y cerebro.

“El café es más que cafeína, es un factor dietético complejo que interactúa con nuestras bacterias intestinales, metabolismo y bienestar emocional“, ha expresado el microbiólogo John Cryan, autor del estudio. Los investigadores añaden que sus resultados indican que ”el café, ya sea con o sin cafeína, puede influir en la salud de distintas formas que se complementan entre sí“.

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