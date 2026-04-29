Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es que estás haciendo las cosas bien”

Aprender a ver las críticas como algo positivo. (Freepik)

La neuropsicóloga Marta Jiménez ha creado cierta polémica en redes sociales tras publicar un video en TikTok desde su cuenta @martajimenezpsicologia. En él, aborda una situación común para muchos: ser objeto de frecuentes críticas. Según Jiménez, lejos de ser algo negativo, puede interpretarse como un síntoma de que la persona está actuando de forma acertada y avanzando en su vida. Su mensaje, directo y sin rodeos, ha resonado en miles de usuarios que buscan orientación emocional y herramientas para fortalecer su bienestar mental.

En su intervención, Jiménez felicita a quienes últimamente reciben muchas críticas. “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es la confirmación de que estás haciendo las cosas bien.” Con estas palabras, la especialista invita a replantear el significado de las críticas ajenas, alejándose de la visión tradicional que las considera un freno o una amenaza para la autoestima. Para la neuropsicóloga, es necesario comprender que los juicios negativos suelen decir más del emisor que del receptor.

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El video de Jiménez va dirigido especialmente a quienes sienten el peso de los comentarios ajenos y buscan una manera de proteger su paz mental. A través de su contenido en redes, la especialista promueve estrategias para vivir mejor y relativizar el impacto que pueden tener las opiniones de otras personas sobre nuestro desarrollo personal.

El origen de las críticas según la psicología

El relato central de Marta Jiménez plantea una premisa clara: quienes más critican suelen ser quienes menos hacen por sí mismos. “Nadie que esté haciendo más que tú en la vida se va a parar a criticarte. Tienen mejores cosas que hacer, como ocuparse de su propia felicidad”, afirma la neuropsicóloga. Desde su perspectiva, la crítica suele provenir de personas frustradas o insatisfechas, que proyectan en otros sus propios miedos y limitaciones.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Según Jiménez, las críticas no surgen de quienes están ocupados en sus propios objetivos, sino de quienes se ven superados o amenazados por el avance de los demás. “Las críticas siempre vienen de abajo. Vienen de personas frustradas que proyectan en ti la cobardía que sienten por no atreverse a vivir como tú”, explica. En este sentido, la experta anima a no otorgar valor desproporcionado a las opiniones negativas, ya que suelen estar más relacionadas con la situación personal del crítico que con la realidad del criticado.

La especialista advierte que, en muchos casos, el brillo y la determinación de una persona expone la mediocridad o la falta de decisión en quienes la rodean. “Tu brillo les recuerda su propia mediocridad.” Este choque entre el avance personal y la insatisfacción ajena puede desencadenar actitudes hostiles o comentarios despectivos, que no deben ser interpretados como señales de error, sino como testimonio de una diferencia de actitud frente a la vida.

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Cómo afrontar las críticas y proteger la paz mental

Frente al fenómeno de la crítica, Marta Jiménez propone una respuesta sencilla y eficaz: mantener la calma, no dejarse arrastrar por el desánimo y continuar con la propia vida. “Si hablan de ti a tus espaldas, significa que vas varios pasos por delante. Sonríe, mándales amor y sigue protegiendo tu paz mental”, recomienda la experta. Su consejo implica transformar la crítica en una oportunidad para reafirmar el propio camino, sin ceder a la presión externa.

Las críticas siempre vienen de la envidia. (Freepik)

Desde su experiencia, Jiménez subraya la importancia de no involucrarse en la dinámica de la respuesta o el enfrentamiento, y en su lugar priorizar el bienestar psicológico. La especialista sugiere que la mejor forma de contrarrestar la crítica es seguir avanzando y no perder el foco en los propios objetivos. Convertir el ruido externo en un motor para crecer y no en una distracción puede ser la clave para conservar la estabilidad emocional.

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El mensaje final de la neuropsicóloga es claro: las críticas ajenas no definen el valor personal, y a menudo son el reflejo de procesos internos de quienes las emiten. En palabras de Jiménez, “si hablan de ti a tus espaldas, significa que vas varios pasos por delante”. Por eso, invita a quienes se sienten interpelados por las opiniones negativas a seguir adelante y proteger su paz mental, sin dejar que las voces externas interfieran en su bienestar.