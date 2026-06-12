Qué es el core, para qué sirve y qué ejercicios pueden fortalecerlo

Una mujer haciendo abdominales en el gimnasio (Magnific)

En los últimos años, el término core se ha convertido en una de las palabras más repetidas en el ámbito del fitness, la salud y el rendimiento deportivo. Sin embargo, más allá de las tendencias y las redes sociales, fortalecer esta zona del cuerpo es una de las mejores inversiones que cualquier persona puede hacer para mejorar su bienestar, prevenir lesiones y optimizar sus movimientos cotidianos.

Cuando se habla de core no se hace referencia únicamente a los abdominales. Se trata de un conjunto de músculos situados en la zona central del cuerpo que actúan como un auténtico cinturón de estabilidad. Entre ellos se encuentran los músculos abdominales, la musculatura lumbar, los glúteos, el diafragma y el suelo pélvico. Todos trabajan de forma coordinada para mantener la postura, proteger los órganos internos y estabilizar la columna vertebral tanto en reposo como durante el movimiento.

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Los especialistas consideran esta región como el centro de transmisión de fuerzas entre el tren superior y el inferior. Gracias a un core fuerte, acciones tan habituales como caminar, subir escaleras, cargar bolsas de la compra o practicar deporte se realizan con mayor eficiencia y seguridad. Por el contrario, una musculatura débil en esta zona puede favorecer problemas posturales, dolor lumbar y una mayor predisposición a sufrir lesiones.

Por qué es importante trabajar el core

La importancia del core va mucho más allá del rendimiento deportivo, explican los especialistas de VivaGym. Numerosas investigaciones han demostrado que una buena estabilidad central contribuye a mejorar la coordinación y el equilibrio, dos capacidades esenciales para cualquier persona independientemente de su edad o condición física. Además, ayuda a mantener una postura corporal correcta, reduciendo las tensiones acumuladas en la espalda y el cuello, especialmente en quienes pasan muchas horas sentados frente a una pantalla.

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Otro de los beneficios más destacados es el aumento de la fuerza general. Al actuar como punto de apoyo para gran parte de los movimientos del cuerpo, un core fortalecido permite que otros grupos musculares trabajen de forma más eficiente. Esto se traduce en una mejor capacidad para levantar peso, correr, saltar o realizar cualquier actividad física con menor riesgo de sobrecarga.

Además, los ejercicios destinados a fortalecer esta zona suelen implicar un elevado número de músculos, lo que incrementa el gasto energético y contribuye a la quema de calorías dentro de un programa global de entrenamiento y salud.

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Cirio fit: Ejercicios para tonificar abdominales.

Ejercicios para fortalecer el core de manera efectiva

Los expertos coinciden en que no es necesario recurrir a cientos de abdominales tradicionales. De hecho, algunos estudios sugieren que las flexiones repetidas de la columna pueden no ser la opción más adecuada para todas las personas. Por ello, en la actualidad las rutinas se orientan hacia ejercicios que priorizan la estabilidad y el control corporal.

Entre los ejercicios más recomendados destaca la plancha abdominal, considerada uno de los pilares del entrenamiento del core. Sus diferentes variantes (frontal, lateral, dinámica o sobre superficies inestables) permiten adaptar la dificultad a cualquier nivel. También son muy eficaces las planchas laterales, que fortalecen los músculos oblicuos y mejoran la estabilidad de la cadera.

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Otros movimientos ampliamente utilizados son el hollow hold o elevación de piernas, la rueda abdominal (ab wheel), la escalada horizontal o mountain climber, los abdominales en polea alta, el arrastre del ejército, el puente de glúteos, las extensiones lumbares y el ejercicio de bicicleta. Todos ellos tienen en común que exigen una activación constante de la musculatura central para mantener el control del movimiento. Asimismo, otras disciplinas como el pilates, el yoga y el entrenamiento de fuerza constituyen excelentes herramientas para desarrollar un core sólido y funcional.