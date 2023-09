Siete estrategias efectivas para enfrentar las críticas

Para las personas que son muy narcisistas, las críticas son insoportables, porque las sienten como una ofensa, ya sean justas o injustas

De pronto, un buen día, nuestra pareja nos reprocha la falta de puntualidad. O nuestros amigos, que nunca estamos disponibles para un encuentro. O escuchamos a nuestros propios hijos reclamar que nos olvidamos del partido de fútbol. Como seres humanos no somos infalibles y podemos cometer errores... y recibir críticas, que a veces impactan mucho y nos llevan a reaccionar.

Te puede interesar: Cada minuto cuenta en el ACV, actuar con velocidad es la clave para salvar vidas y evitar las secuelas

Ya sean justas o injustas; de quienes nos quieren y de los que no; amigos o enemigos… ¿por qué las críticas nos impactan tanto?

La licenciada Agustina Fernández, psicoanalista, miembro de Asociación Psicoanalítica Argentina APA, especialista en adolescentes, explicó a Infobae: “Las críticas para nuestra psiquis significan como una especie de desamor. El halago tiene que ver con el amor, con que la persona me quiere, me ama, le agrado al otro, soy querido. Y la crítica es leída por el psiquismo como no soy querido, soy rechazado. Ahora, depende mucho de cómo esa crítica es formulada y también de la sensibilidad de cada persona”.

Te puede interesar: Las personas que han superado una depresión mayor pasan más tiempo procesando información negativa, según un estudio

Por su parte, la doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra (MN 41018), describió: “El otro funciona como un espejo, es decir, cuando el otro nos critica nos está diciendo como nos ve. Cuando transformamos el mundo en un espejo y estamos muy pendientes de esa mirada y de lo que nos devuelve, la crítica se vuelve fatal, totalmente destructiva”.

En ocasiones, nos tomamos lo que es un comentario constructivo como algo destructivo, por lo que la escucha atenta es importante para superar la situación (Getty images)

Y agregó: “Estar pendiente de la mirada del otro suele ser dañino para uno y para su propia esencia, porque si nos critica, nos sentimos mal; pero si nos aprueba no significa que estemos bien, indica que hicimos las cosas como el otro quería para que nos apruebe”.

Te puede interesar: Detectaron un mecanismo clave del envejecimiento cognitivo

Sin embargo, hay que aclarar, dijo la licenciada Fernández, que existen formas de reaccionar que tienen que ver con las circunstancias y otras que son más generales. “Hay personas que no soportan ninguna crítica, que no toleran que les digan nada que no les guste porque los hiere demasiado. Pero existen quienes pueden tomar las críticas, nutrirse de ellas y mejorar. Eso depende mucho de cada persona”, aclaró.

La licenciada Fernández explicó que la crítica afecta al sistema narcisista. “Para las personas que son muy narcisistas, que necesitan ser siempre queridas, sobrevaloradas, las críticas son insoportables. Son insoportables porque las sienten como una ofensa, ya sean justas o injustas”, afirmó la especialista.

Tratar de permanecer tranquilos y centrados. A veces puede ser útil reflexionar solos sobre el reclamo que nos hicieron, para aclarar la mente

¿Es crítica o agresión?

A veces tenemos esa duda, ante una crítica demasiado dura. La licenciada Fernández señaló: “Si alguien va a hacer una crítica constructiva, tiene que formularla con delicadeza, esto quiere decir con cuidado, para que el otro pueda tomarla, porque si no, es una agresión. Para que sea constructiva tiene que estar formulada adecuadamente, buscado el momento apropiado para transmitirla, cuidada con la situación y la persona. De otra manera, el psiquismo la entiende como una agresión y no como un aporte”.

Por su parte, Moreschi coincidió en que la cuestión está no en lo que se dice, sino cómo se lo dice. “Cuando una crítica se expresa como reproche, como acusación, siempre es mal vista. Por lo tanto, la persona tiende a defenderse. Uno puede hacer un parate y reflexionar: ¿cuánto de esto es verdad? Sería saludable hacer esto, pero no es fácil porque ya si el otro expresa una crítica como una acusación, es una agresión ante la cual la persona “acusada” deja de escuchar, se cierra y empieza a defenderse”.

Fernández recomendó siempre primero escuchar la crítica y poder entender la lógica de lo que nos están diciendo: “Lo que pasa es que en esto influye mucho el modo en el que nos critican, no tanto en la familia como en el trabajo, donde si están formuladas de muy mal modo son difíciles de poder escucharlas”.

La diferencia entre aquellas personas que salen adelante y las que fracasan suele ser su capacidad para gestionar las críticas (Getty images)

Y completó: “Puede pasar que las críticas sean verdaderas, pero lo verdadero y lo falso es relativo. Porque está el punto de vista de la persona que recibe la crítica y el de la que la formula y ¿quién tiene la verdad? No siempre es fácil de definir, pero hay quienes no quieren escuchar las críticas y es casi un acto involuntario y defensivo. Muchas veces las personas prefieren no ser coartadas en su libertad y entonces se tornan casi autoritarias o extremadamente narcisistas. Porque la libertad de una persona termina donde empieza la del otro, y hay quienes no están dispuestos a dar nada, y el requerimiento del otro se le torna un pedido demasiado exigente”.

Fernández destacó que ante una crítica donde solo se ven nuestros defectos y nos alientan a fracasar, la persona se puede defender porque ya se trataría de una agresión. “En este caso hay que poner límites y sería un vínculo que habría que frenar más que alimentar, no seguir siendo amigo de alguien que solo quiere mi fracaso, porque si solo ve los defectos, es una agresión, concluyó.

Cómo afrontarlas y salir ganando

La diferencia entre aquellas personas que salen adelante y las que fracasan suele ser su capacidad para gestionar las críticas. Estas dañan nuestra autoestima, lo que provoca que dejemos de afrontar muchos desafíos por temor a exponernos a más críticas. Sin embargo, si somos capaces de escuchar lo que los demás nos quieren decir no saldremos dañados, sino más fuertes. Es otra forma de la famosa “resiliencia”, ese concepto que alude a la capacidad para responder a las dificultades y superarnos.

Una forma de no herir al otro es usar la estrategia de la “crítica sandwich”, es decir, introducir el reproche entre dos elogios

Siete recomendaciones

1. No ponerse a la defensiva. Aunque es una conducta natural porque así protegemos nuestro orgullo y autoestima, es importante escuchar a nuestro interlocutor. Si nos hace saber que hemos hecho algo mal en el trabajo, por ejemplo, es probable que tenga cierta razón y sería inteligente de nuestra parte prestar atención para mejorarnos.

2. No proyectar nuestra inseguridad en la crítica. Como explica Susan Krauss Cohen, psicoterapeuta en su artículo en Psychology Today, tendemos a proyectar nuestra falta de confianza en las palabras de los demás. Cuanto más daño nos hace una crítica, más probable es que haya tocado un punto sensible que sabemos que no es nuestro fuerte. Quizá sea importante indagar en ese punto, porque tal vez estamos tomando un comentario constructivo como destructivo. La clave para recibir críticas es no dejar que disminuyan la autoconfianza y mantener la calma interna. “Tratar de permanecer tranquilo y centrado, ya sea que la ‘bofetada’ provenga de familiares, amigos o un compañero de trabajo”, recomendó Krauss Cohen y agregó: “Se trata de responder poniendo un límite a la crítica”.

3. No reaccionar exageradamente. Ante la crítica, lo mejor, en muchos casos, es callar y asentir. Suena a sumisión, pero si somos impulsivos, es mejor tomar un tiempo a solas para reflexionar. Es un buen momento para practicar la escucha activa, y analizar cuidadosamente las palabras que nos dijo la otra persona.

Fundamental es no ponerse a la defensiva. Aunque es una conducta natural para proteger nuestro orgullo y autoestima, es mejor escuchar a nuestro interlocutor (Getty Images)

4. Analizar la crítica. Hasta este momento, hemos hablado de estrategias de afrontamiento. Pero también es posible que la crítica sea injusta y que los demás proyecten sus problemas sobre nosotros. Puede ser una estrategia, incluso inconsciente, para hacernos fracasar, especialmente si es nuestro competidor. En tal caso, lo mejor es restar importancia a la crítica y mejor callar que contraatacar.

5. Resumir las palabras del crítico. “Si se tienen dificultades para establecer límites, repetir la queja, asegurándonos de que la comprendemos claramente. Por ejemplo, decir: ‘Quiero estar seguro de haberte escuchado correctamente’ y luego repetir las palabras de la persona tal cual la escuchamos. El objetivo es centrarse en las palabras, no en las emociones que provocan”, dijo Strauss Cohen.

Y resumió: “Una persona agresiva podría querer hacernos enojar y reaccionar. O tal vez quiera que aceptemos las críticas para empoderarse. En cambio, al desviar el foco de la reacción se vuelve a poner en las palabras literales de las críticas, sin aceptarlas”.

6. Abrir la discusión. “No ser demasiado emocional podría sorprender a nuestros críticos, permitiéndoles pensar más profundamente en sus palabras. Si esto sucede, puede tener lugar una discusión honesta. Es útil utilizar un lenguaje que muestre su perspectiva”, señaló Krauss Cohen y ejemplificó que sería recomendable decir: “Acepto esa idea, pero permitime contarte lo que pienso”. Esto indicaría estar abierto a hablar sobre el tema y ver su perspectiva, lo que desarmará al crítico y lo abrirá a escucharnos.

Ante la crítica es importante detener a quien nos habla y preguntarle qué está bien de lo que hacemos, así nos apoyamos en lo positivo de su crítica (Getty Images)

7. Ser considerados cuando critiquemos a los demás. Krauss Cohen sugiere que sigamos la estrategia de la “crítica sandwich”, es decir, introducir el reproche entre dos elogios cuando critiquemos a los demás. Ello no solo atenuará su efecto negativo, sino que hará más probable que la persona esté más dispuesta a escucharnos.

Por su parte, la doctora Moreschi indicó: “Hay que plantearse que uno es falible y que las equivocaciones son el camino al aprendizaje. Por lo tanto, querer ser perfectos y negar la posibilidad de equivocarse es la mejor forma de no crecer. Ante la crítica es importante detener a quien nos habla y preguntarle qué está bien de lo que hacemos, así nos apoyamos en lo positivo de la crítica. Ahí uno puede decirse, ‘gracias a Dios que soy humano y que me equivoco’. Pero también hay que revisar qué pasa en nosotros al darle tanto poder al otro”.

Cambiar las respuestas a las personas críticas requiere tiempo y trabajo, señaló Krauss Cohen. “Sin embargo, si podemos lograrlo, es de esperar que ellas también cambien su forma de reaccionar ante nosotros”, destacó la experta.