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Las tres formas más comunes en las que saboteamos nuestra propia felicidad, según un psicólogo

Ignorar algunos aspectos esenciales debilita el bienestar personal y puede llevar a una vida de ansiedad, agotamiento o vacío

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Varios estudiantes universitarios sentados en pupitres en un aula. Una joven en primer plano con las manos en la cara, y otros con expresiones de preocupación o mirando hacia abajo.
Los motivos habituales del autosabotaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menudo, incluso quienes logran sus metas o destacan profesionalmente se encuentran insatisfechos. El psicólogo Mark Travers, en un texto publicado en Psychology Today, señala que este malestar no surge por falta de productividad o ambición, sino porque dejamos de lado necesidades psicológicas esenciales. Según Travers, la clave del bienestar está en el equilibrio entre estos pilares, y no en la acumulación de logros aislados o la búsqueda constante de aprobación externa.

Travers explica que la insatisfacción moderna suele deberse a un desequilibrio entre las distintas categorías de necesidades humanas. Inspirándose en la jerarquía propuesta por Maslow, el psicólogo subraya que la felicidad no depende solo de alcanzar la autorrealización, sino de atender a la seguridad, la pertenencia y la autoestima. Ignorar alguno de estos niveles, advierte, debilita todo el entramado del bienestar personal y puede llevar a una vida de ansiedad, agotamiento o vacío.

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El especialista recalca que muchas personas, sin darse cuenta, socavan su propia felicidad al descuidar estos fundamentos. Insiste en que no basta con trabajar más o soñar en grande: es imprescindible asegurar una base sólida en cada una de las áreas psicológicas centrales. Cuando alguna de ellas se descuida, la satisfacción se vuelve inestable y la búsqueda de sentido pierde eficacia.

Mark Travers identifica tres errores habituales que comprometen el bienestar psicológico:

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1. Descuidar la seguridad personal. El psicólogo explica que, aunque la cultura occidental ensalza la ambición y el riesgo, la seguridad, que abarca factores como la estabilidad financiera, la salud y la previsibilidad, es la base sobre la que se construye cualquier proyecto vital. Cuando esta seguridad se ve amenazada, el sistema nervioso permanece en alerta y la mente se consume en preocupaciones a corto plazo. Travers cita estudios que demuestran cómo la inseguridad financiera reduce la capacidad cognitiva y limita la planificación a largo plazo.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

2. Ignorar la necesidad de pertenencia. A pesar de que vivimos en un mundo hiperconectado, Travers advierte que la soledad y el aislamiento social son problemas graves y poco reconocidos. La pertenencia, señala, es una necesidad humana fundamental, y su ausencia no solo afecta la salud mental, sino también la física. Según el psicólogo, sentirse parte de un grupo es clave para la motivación y el sentido de los logros personales.

3. Apostar la autoestima a la validación externa. Travers advierte que muchas personas basan su autoestima en indicadores inestables como la aprobación en redes sociales, los ascensos o la apariencia física. Esta dependencia de factores externos, alerta, vuelve la autoestima frágil y volátil. El psicólogo sostiene que la verdadera autorrealización solo es posible cuando la autoestima nace del respeto propio y no de la validación ajena.

La base para una vida plena

Más allá de enumerar los problemas, Mark Travers subraya que la solución no pasa por perseguir éxitos sin descanso, sino por fortalecer cada área esencial del bienestar. Para el psicólogo, el equilibrio entre seguridad, pertenencia y autoestima es la clave para una satisfacción estable y duradera. Travers enfatiza que atender a estas necesidades no implica renunciar a la ambición, sino construir sobre una base sólida que sostenga cualquier meta.

Dos mujeres conversan en un consultorio. Una paciente sonríe mientras mira a su psicóloga, quien la escucha. Taza de té y plantas en el fondo.
Las claves de la felicidad y la tranquilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto insiste en que el bienestar no es una meta lineal, sino un entramado donde cada elemento apoya a los demás. Cuando las personas dedican tiempo y energía a estabilizar su seguridad, a fortalecer vínculos sociales y a cultivar una autoestima interna, el resultado es una vida más resistente a los altibajos y menos dependiente de logros externos. Travers concluye que la plenitud no exige avanzar siempre hacia arriba, sino encontrar el punto de equilibrio que permita crecer en todas las dimensiones de la vida.

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