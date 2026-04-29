Francisco Fernández Yuste, orientador laboral y psicólogo: “No existe el trabajo perfecto; además, tú cambias con el tiempo”

Un psicólogo explica que el trabajo perfecto es un mito inalcanzable. (Freepik)

Muchas personas afrontan hoy su futuro profesional con una sensación persistente de incertidumbre, en un contexto marcado por la transformación constante de las profesiones. Ante este escenario, el orientador laboral y psicólogo Francisco Fernández Yuste lanza un mensaje claro: la búsqueda del trabajo perfecto puede convertirse en una trampa. El especialista, a través de un TikTok, invita a revisar expectativas y adoptar una mirada más realista sobre la carrera profesional.

“No existe el trabajo ideal”, afirma con rotundidad. Con esta idea, cuestiona uno de los mensajes más extendidos en el imaginario colectivo, especialmente entre quienes están en plena búsqueda de empleo o en procesos de reinvención. “Esto que te dice mucha gente de: ‘El trabajo ideal te está esperando, te ayudo a encontrar el trabajo ideal’. No”, subraya, desmontando esa promesa de plenitud profesional absoluta.

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“Todo trabajo, como es creado por seres humanos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No hay nada perfecto”, explica. Su planteamiento busca aliviar la presión que muchas personas sienten al tratar de encontrar un empleo que cumpla con todas sus expectativas, una exigencia que, en la práctica, suele resultar inalcanzable.

Un empleo que encaja en un momento, puede dejar de hacerlo con el paso de los años. (Freepik)

Fernández Yuste pone además el foco en un factor determinante que a menudo se ignora: la propia evolución personal. “Tú cambias a lo largo del tiempo. Tus necesidades, tus circunstancias”, señala. Desde esta perspectiva, incluso un empleo que en un momento encaje perfectamente puede dejar de hacerlo con el paso de los años.

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El mito del trabajo ideal

El psicólogo insiste en que esta realidad tiene consecuencias prácticas. “¿Qué significa? Que no hay trabajo ideal ni te tienes que molestar en buscarlo”, afirma. En lugar de perseguir un concepto abstracto e inalcanzable, propone un enfoque más útil: “Tienes que buscar trabajos que encajen con lo que buscas y con tu momento actual”.

En su análisis, reconoce que existen empleos mejores y peores. Sin embargo, advierte de que es poco realista esperar que un mismo puesto reúna todas las condiciones deseables. “Si estás esperando el trabajo ideal, que te desarrolles, que tenga un horario maravilloso, que tengas un grandísimo salario, es decir, todo, no se va a conjugar”, sostiene. A ello se suman otros factores relevantes para muchas personas, como el teletrabajo, la distancia al lugar de trabajo o la conciliación personal.

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La clave es desarrollar competencias que permitan adaptarse en un mercado laboral dinámico. (Freepik)

Según Fernández Yuste, lo habitual es que los distintos aspectos de un empleo se equilibren entre sí. “Normalmente, si tiene una cosa muy buena, otra no lo será tanto”, apunta. Por eso, recomienda ajustar las prioridades en función de cada etapa vital y contexto personal.

“Busca trabajos que sean prácticos y trabaja tu empleabilidad para que cuando no estés a gusto a la hora de trabajar, consigas un cambio de empleo”, aconseja. Más que aspirar a un destino definitivo, su propuesta pasa por desarrollar competencias y recursos que permitan adaptarse y progresar en un mercado laboral dinámico.

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Lejos de resultar desalentador, su mensaje pretende ser liberador. Al abandonar la idea de perfección, se abre la puerta a decisiones más realistas, flexibles y coherentes con una vida laboral y personal en permanente cambio.