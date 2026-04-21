Francisco Fernández Yuste, orientador laboral y psicólogo: “Crecer a nivel laboral en muchos entornos implica perderse muchas cosas de la vida”

El éxito laboral suele vincularse a un incremento de las responsabilidades. (Freepik)

El equilibrio entre la vida personal y la profesional se ha consolidado como un debate recurrente. El éxito laboral suele vincularse a mayores ingresos, pero también a un incremento notable de las responsabilidades. Cada vez más expertos advierten de que avanzar en la carrera no siempre se traduce en bienestar, sino que puede conllevar sacrificios importantes en otras áreas esenciales de la vida.

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral y psicólogo, ha puesto el foco en esta realidad a través de un TikTok, donde señala de forma directa una idea que muchos trabajadores experimentan, pero pocas veces verbalizan: “Crecer a nivel laboral en muchos entornos implica perder otras cosas de la vida o no poder dedicarles tanto tiempo”.

El especialista explica que, a medida que una persona avanza en su carrera profesional, también aumenta la exigencia. “Conforme tú evolucionas en una empresa y te van pagando más, te dan más responsabilidades y te hacen tener que estar pendiente de ciertas urgencias”, afirma. Esta disponibilidad constante, impulsada en gran parte por la tecnología, acaba difuminando la frontera entre el tiempo laboral y el personal.

Cuando una persona avanza en su carrera profesional, también aumenta la exigencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, Fernández Yuste apunta a un cambio de rol que afecta no solo a las tareas, sino también a la percepción dentro de la organización: “Ya no eres uno más, eres alguien importante”. Sin embargo, ese reconocimiento tiene un coste que no siempre se menciona. “Da la sensación de que, como estás cobrando un salario alto, eso se puede traducir en que te quiten cierta libertad”, añade.

El precio del éxito profesional

Algunas personas asocian el crecimiento laboral con la realización personal. No obstante, el psicólogo cuestiona esta narrativa al señalar que, en muchos casos, ese desarrollo implica renuncias importantes. “Da la sensación de que para crecer, para desarrollarnos, para ganar dinero, para tener una vida en prosperidad, como muchas cosas que nos venden, implica el esclavizarnos, implica el perder un montón de cosas”, sostiene.

Uno de los aspectos más críticos de esta dinámica es la reducción del tiempo disponible para la vida personal. Según Fernández Yuste, las posiciones con mayor responsabilidad suelen conllevar un impacto directo en las relaciones y el ocio: “Tienen salarios altos, pero implican perder una parte de la vida fundamental, como es la relación con la gente que te quiere y tu tiempo libre”.

Las posiciones con mayor responsabilidad suelen conllevar un impacto directo en las relaciones y el ocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto también advierte sobre el auge de discursos que prometen fórmulas para alcanzar el éxito sin esfuerzo. “De repente te aparece un gurú que te dice: ‘No, yo te voy a enseñar un método, te voy a enseñar un sistema con el cual vas a ganar mucho dinero, no vas a trabajar tanto’”, comenta. Sin embargo, se muestra escéptico ante estas propuestas: “Eso en la mayoría de los puestos de trabajo no existe”.

El mensaje conecta especialmente con una generación de trabajadores que empieza a cuestionar el modelo tradicional de éxito profesional. Conceptos como la conciliación, el bienestar emocional o el tiempo de calidad han ganado protagonismo frente a la idea de ascenso constante dentro de una empresa. La reflexión del psicólogo no plantea una renuncia al desarrollo profesional, sino una invitación a reconsiderar sus costes.