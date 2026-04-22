Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Un hombre acude a su puesto de trabajo con un maletín en la mano (Canva)

El mercado laboral en España refleja una creciente complejidad en la valoración del talento, donde la formación, la experiencia y la capacidad de tomar decisiones estratégicas se traducen en diferencias salariales muy significativas. En un contexto económico marcado por la digitalización, la globalización y la especialización de funciones, determinadas posiciones destacan por concentrar no solo altas remuneraciones, sino también niveles elevados de responsabilidad y exigencia. Analizar estos perfiles puede ser clave para decidirse por una especialización durante la etapa educativa o para animarse a cambiar de sector pese a ya haber iniciado la vida laboral.

El puesto mejor pagado en España, dentro del ranking elaborado por Jaime Pla, CEO de Suop, corresponde al managing director en banca de inversión, con una remuneración mensual de 25.000 euros. Esta posición representa el máximo nivel de dirección en el sector financiero, donde las decisiones estratégicas tienen impacto directo en grandes operaciones y carteras. Además de coordinar equipos multidisciplinares, este perfil participa en fusiones, adquisiciones y operaciones de financiación complejas, lo que explica tanto su elevada retribución como la necesidad de una amplia trayectoria profesional.

En el segundo lugar, el puesto de comandante de avión senior alcanza un salario de 16.000 euros al mes, según explica Pla en un video publicado en TikTok (@suopmobile). Esta función implica la máxima responsabilidad en vuelo, liderando la tripulación y garantizando la seguridad en los trayectos de los aviones más grandes. A ello se suma una formación altamente especializada, constantes evaluaciones técnicas y una presión operativa considerable, factores que convierten esta profesión en una de las más exigentes dentro del ámbito del transporte.

Más de 10.000 euros para expertos en tecnología, medicina y seguros

La tercera posición la ocupa el chief digital officer, encargado de guiar a las empresas tradicionales en su transformación tecnológica y digital. Según Pla, “se cobran 15.000 euros al mes”. Este perfil enseña a las compañías a utilizar Internet y las nuevas tecnologías para mantenerse competitivas. En un entorno donde la digitalización ya no es opcional, sino imprescindible, su papel resulta clave para redefinir modelos de negocio, optimizar procesos y mejorar la relación con los clientes y explica la remuneración ofrecida.

Los empleos en dirección médica se ubican en el cuarto puesto, con 12.500 euros mensuales. Se trata de la persona que lidera el equipo de médicos en un hospital y organiza la atención a los pacientes. Más allá de la gestión clínica, este rol también implica tareas administrativas, coordinación de recursos y toma de decisiones críticas que afectan directamente a la calidad asistencial y al funcionamiento del centro sanitario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1%

Cerrando el top cinco, la dirección comercial en seguros puede alcanzar los 11.000 euros al mes. Pla explica que este rol lidera a los vendedores de una aseguradora y se encarga de que “todo el mundo tenga sus papeles y pólizas en regla”. Este puesto combina habilidades comerciales con capacidad de gestión, ya que debe garantizar tanto el cumplimiento normativo como el crecimiento del negocio en un sector altamente competitivo.

Salarios altos con grandes responsabilidades

La lista de Pla revela cómo la especialización, la capacidad de liderazgo y la gestión de equipos definen los salarios más elevados en el país. Los puestos con mayor remuneración están marcados tanto por la responsabilidad como por la necesidad de experiencia y visión estratégica. También evidencian una tendencia clara hacia perfiles capaces de adaptarse a entornos cambiantes y de aportar valor en contextos complejos.

En paralelo, estos datos ponen de manifiesto la importancia de la formación continua y la adquisición de competencias transversales, como la toma de decisiones, la comunicación o la gestión del cambio. A medida que las organizaciones evolucionan, también lo hacen las exigencias para acceder a este tipo de posiciones, consolidando un mercado laboral donde la excelencia profesional se convierte en un factor diferencial cada vez más determinante.