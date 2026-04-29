Inglaterra carga contra Marcos Llorente antes del duelo de semifinales de Champions: “Es más una amenaza para la salud pública que para el Arsenal”

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente (@marcosllorente)

La previa de una semifinal de Champions suele vivirse entre entrenamientos con poca afluencia, declaraciones prudentes y respeto mutuo. Así lo han hecho Atlético de Madrid y Arsenal. Incluso, Mikel Arteta ha elogiado al Cholo Simeone en la rueda de prensa: “Es un referente absoluto en muchas cosas”.

Sin embargo, desde Inglaterra, han puesto el foco en Marcos Llorente. “¿Cómo frenarlo? Esta es la pregunta que se plantean tanto en el Arsenal como en el Ministerio de Sanidad español”. Así, al menos, es lo que sugiere el medio británico The Telegraph en la previa del partido de esta noche.

PUBLICIDAD

El futbolista del Atlético de Madrid lleva tiempo construyendo una filosofía fuera del césped. El diario británico le define como “el biohacker más polémico y franco del fútbol”, y el apodo no es gratuito. Dieta paleolítica, paseos sin camiseta a cero grados, luz solar directa sobre ojos y piel sin protección, gafas con cristales amarillos en interiores y grounding (caminar descalzo sobre superficies naturales) destacan.

Pero lo que más ha llamado la atención, tanto dentro como fuera de España, es su postura sobre el sol. "Si crees que el cáncer de piel es causado por la exposición al sol, eres el rey de la ignorancia”, publicó en sus redes sociales en 2024. Ahora, recientemente, ha subido una foto disfrazado de crema sola bajo el lema: “Protección contra tu biología” y “Bloqueando la vitamina D desde 1985″.

PUBLICIDAD

Marcos Llorente despierta la polémica disfrazándose de un bote de crema de protección solar (@marcosllorente)

Enemigo del Ministerio de Sanidad

La respuesta no tardó en llegar. Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, fue tajante. “Es un bulo preocupante. Desde hace décadas se sabe, gracias a estudios epidemiológicos, que el daño que las quemaduras solares producen en las células de la piel aumenta el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer”.

A su vez, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya le había calificado hace dos años como “futbolista y negacionista del melanoma”. “Dentro del gobierno español, Llorente es más conocido como una amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal”, dicen en el medio.

PUBLICIDAD

Marcos Llorente en una publicación en sus redes sociales (@marcosllorente)

“No soy un bicho raro”

Lejos de apartarse de los focos, Marcos Llorente ha defendido su postura con la misma energía con la que corre las bandas. “No soy un bicho raro. Los raros son los demás”, aseguró. "Somos seres naturales viviendo en un mundo natural. Esta vida nos lleva hacia lo artificial, y eso no es correcto ni saludable".

EL futbolista insiste en que sus hábitos se sostienen gracias a la experiencia propia y el estudio diario: “No aprendí en la universidad, aprendí bajo el sol, en contacto con la tierra, rodeado de profesionales y escuchando a mi cuerpo”.

PUBLICIDAD

Marcos Llorente en una publicación en sus redes sociales con sus gafas amarillas (@marcosllorente)

Convence con el cuerpo

El debate tendría otro sabor si Llorente rindiera a medias. Pero no es el caso, y The Telegraph lo reconoce. “En el terreno de juego, su estilo se caracteriza por una entrega incansable y una energía inagotable”.

Incluso, dentro de los que critican sus teorías, tiene admiradores que admiten su filosofía en materia de nutrición: nada de azúcar, ultraprocesados y grasas.

PUBLICIDAD

Marcos Llorente en el entrenamiento previo a las semifinales de Champions. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Esta noche, en el Metropolitano, se espera que Marcos Llorente sea titular. Aunque no se sabe bien si ocupará la medular o caerá al lateral derecho, Mikel Arteta sabe que es uno de los jugadores a tener en cuenta.