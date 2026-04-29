Cómo conservar las fresas para que duren frescas más tiempo

Conservar fresas frescas en casa puede suponer un reto, ya que se trata de una de las frutas más perecederas y se pueden echar a perder en pocos días. Muestran signos de deterioro rápidamente, como una textura blanda o la aparición de moho. Por ello, para alargar su vida útil y disfrutar de estas frutas más tiempo durante la temporada, existen una serie de recomendaciones específicas sobre su manipulación y almacenamiento.

El deterioro fácil de las fresas viene precedido por el elevado porcentaje de agua que tienen, que alcanza el 90%. A diferencia de otras frutas con piel más gruesa, esta carece de una protección natural eficaz frente a los hongos y el moho. Además, las semillas pequeñas que hay en su superficie favorecen la retención de humedad, acelerando todavía más el proceso de deterioro.

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Para optimizar la duración de las fresas, los expertos recomiendan seleccionar las piezas en su punto justo de maduración, evitar que se humedezcan, meterlas en frío sin lavar y con el rabito intacto, y comprobar una a una de que no estén dañadas. Es fundamental colocarlas en la nevera en recipientes que sean poco profundos y ventilados, para que no se amontonen y, de esta manera, prevenir el aplastamiento y la aparición de moho.

Métodos para alargar la vida de las fresas

Uno de los factores clave y más importantes para la conservación de las fresas radica en evitar lavarlas hasta el momento de su consumo, ya que la exposición a la humedad acelera la aparición de moho. La cocinera Martha Stewart difundió un método basado en sumergir brevemente las fresas en una mezcla de agua y vinagre, seguido de un secado minucioso para eliminar esporas de hongos sin alterar el sabor de la fruta, siempre y cuando el proceso sea correctamente realizado.

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Otra pauta esencial consiste en supervisar cada fresa y separar aquellas que presenten daños, dado que una sola pieza en mal estado puede derivar en el deterioro rápido del resto. El conocido chef Jordi Cruz aconseja no retirar el pedúnculo hasta el momento inmediato de comerlas, ya que actúa como una barrera que contribuye a preservar el juego y la textura.

El almacenamiento también es un método clave, ya que debe realizarse utilizando recipientes poco profundos y bien ventilados, preferiblemente con papel de cocina seco tanto en la base como para cubrir ligeramente la superficie. El film transparente perforado también puede contribuir a mantener las condiciones óptimas de humedad, dejando que las fresas respiren. Al llegar a casa, las fresas deben meterse en el frigorífico rápidamente, con la precaución de distribuirlas en dos recipientes si se trata de una cantidad elevada para evitar un amontonamiento excesivo. Joan Roca, chef de prestigio, recomienda conservar las fresas en la zona menos húmeda del frigorífico y sacarlas unos minutos antes de servir.

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

Por otro lado, si se necesita prolongar más su conservación, las fresas pueden congelarse. De forma entera, la fruta puede mantenerse en el congelador hasta ocho meses, mientras que cortadas resiste en buen estado unos cuatro meses. El proceso incluye lavarlas y secarlas a fondo, trocearlas si se desea, separarlas en una bandeja para el primer enfriado de tres a cuatro horas, y posteriormente introducirlas en bolsas herméticas con la fecha de congelación.

¿Qué hacer con fresas muy maduras y cómo aprovecharlas?

Si se dispone de fresas que ya no presentan las condiciones adecuadas para el consumo en fresco pero no han desarrollado moho, pueden emplearse en múltiples recetas. Entre las alternativas más habituales se encuentran la elaboración de batidos, mermeladas, confituras y salsas, aprovechando el punto de madurez para obtener mejores sabores.

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La deshidratación es otra técnica tradicional que permite conservar fresas y aprovechar el excedente. Tras lavar y secar bien la fruta, se elimina el pedúnculo y puede cortarse en láminas, dados o cuartos. Estas piezas se disponen en una bandeja de horno con papel vegetal, separadas entre sí para un secado uniforme.

El proceso se realiza a una temperatura de 80 grados durante unas cuatro horas, dejando el horno ligeramente abierto para que circule el aire. El resultado final son una especie de “patatas” de fresa que, una vez frías, se almacenan en recipientes de cristal hermético y en un lugar seco. Así, las fresas deshidratadas amplían las opciones para su uso en ensaladas, boles de yogur, cócteles o repostería, manteniendo gran parte de sus cualidades, pese a la pérdida de agua y textura fresca.

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