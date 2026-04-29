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María Peláe y Alba Reig de Sweet California se casan: la bonita relación de las cantantes que compusieron la canción con la que Aitana pudo ir a Eurovisión

Las artistas tienen un vínculo muy especial tanto en lo personal como en lo laboral, ya que Alba Reig es la productora de los discos de María Peláe

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María Peláe y Alba Reig se casan (Instagram)
María Peláe y Alba Reig se casan (Instagram)

La artista María Peláe ha anunciado a través de sus stories de Instagram que se casa con Alba Reig, integrante de la famosa girl band Sweet California, en pausa desde hace años. La artista lo ha publicado junto al mensaje “al final la he convencido” y una imagen del anillo. La relación entre ambas ha estado marcada por su constante colaboración musical y una exposición pública natural de su vida en común, lo que les ha convertido en referentes para el colectivo LGTBI+ en España.

María Peláe, nacida en Málaga, es conocida como una de las voces de fusión flamenca de mayor proyección en el panorama musical español, con un estilo basado en la mezcla de flamenco, pop y ritmos urbanos, y letras que abordan la crítica social y el humor. La pareja formada por Peláe y Alba Reig, que es también su productora, comparte vida y trayectoria profesional desde 2017, acumulando tanto éxitos musicales como experiencias personales.

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Un dato relevante de su recorrido en común es que compusieron juntas el tema Arde, que fue interpretado por Aitana en Operación Triunfo 2017 para intentar representar a España en Eurovisión 2018. El anuncio de boda corrobora la solidez de una pareja que ha ido forjando su proyecto sentimental y profesional en público.

María Pelae y Alba Reig junto a Aitana en 'Operación Triunfo 2017' (RTVE)
María Pelae y Alba Reig junto a Aitana en 'Operación Triunfo 2017' (RTVE)

La relación de María Peláe y Alba Reig

Alba Reig, además de haber sido la productora principal del álbum Al baño María, que fue nominado a los primeros Premios de la Academia de la Música de España en 2024, cuenta con una carrera avalada por logros junto a Sweet California, banda formada en 2013 y actualmente en pausa. El grupo ha vendido 100.000 discos, ha obtenido un MTV EMA a Mejor Artista Español, un Disco de Oro y dos de Platino.

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La historia entre Peláe y Reig comenzó en una etapa de incertidumbre profesional y personal para la cantante malagueña. Tal y como contó la propia María, en ese momento trabajaba como trabajadora social, realizaba conciertos, participaba en un musical y hasta trabajaba como payasa en un hospital infantil. Fue durante un episodio de ansiedad en el metro cuando conoció a Alba.

El anillo con el que se han comprometido María Peláe y Alba Reig (Instagram)
El anillo con el que se han comprometido María Peláe y Alba Reig (Instagram)

La visibilidad de María Peláe

Desde entonces, han desarrollado juntas múltiples proyectos y compartido vivencias. María Peláe ha manifestado abiertamente, por ejemplo, que en el folclore español “nadie había hablado sobre homosexualidad”, y en una entrevista con El Mundo expuso su posicionamiento: “La homosexualidad es algo que siempre ha estado ahí latente. No es una cosa nueva o que, de repente, estemos apareciendo por debajo de las piedras. Desde toda la vida ha existido la homosexualidad y la heterosexualidad a la par.”

En el terreno musical, su colaboración es constante: tanto en la composición como en la producción discográfica. Han publicado juntas canciones como No me mires así en 2020, un tema que surgió durante el confinamiento. Además, presentaron Remitente en el Benidorm Fest 2024 y colaboraron en la creación de Nadie se salva, interpretada por Natalia Lacunza y Miki Núñez en la preselección de Eurovisión de Operación Triunfo 2018.

Los 16 participantes del Benidorm Fest 2024 que lucharán por ir a Eurovisión: de Dellacruz a Miss Caffeina.

María Peláe también obtuvo gran proyección en la novena temporada de Tu cara me suena, donde pudo llevar a Alba Reig como invitada para ponerse en la piel de Anitta y Becky G. Algunas de sus canciones más emblemáticas son La niña o La Putukita junto a Melody. Uno de los momentos más destacados de su carrera reciente fue su interpretación en la Competencia Folclórica del Festival de Viña del Mar, donde obtuvo el premio gracias al éxito de Que vengan a por mí.

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