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Invertir aconsejados por TikTok o Instagram puede salir caro: la CNMV advierte del riesgo de ser estafados por finfluencers

Una nueva guía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desvela las claves para detectar información engañosa en la red y proteger el ahorro frente a recomendaciones virales

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La CNMV alerta de los riesgos de seguir consejos financieros virales. (Pexels/Kampus)
La CNMV alerta de los riesgos de seguir consejos financieros virales. (Pexels/Kampus)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una guía que alerta sobre los riesgos de seguir recomendaciones de inversión de los llamados finfluencers, los creadores de contenido financiero en redes sociales. El organismo regulador detalla los factores que han impulsado el auge de estos perfiles y expone un decálogo de recomendaciones para que los pequeños inversores puedan distinguir entre información útil y mensajes potencialmente peligrosos.

De acuerdo con la CNMV, la influencia de los finfluencers en la toma de decisiones financieras crece a un ritmo acelerado. Plataformas como Instagram, TikTok y YouTube se han convertido en el escenario principal donde estos perfiles comparten información sobre ahorros, inversión y productos financieros. El ente regulador advierte que el número de seguidores o la popularidad de un finfluencer no garantizan la fiabilidad de sus consejos.

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Qué es un finfluencer y por qué preocupa su impacto

La guía de la CNMV define al finfluencer como cualquier persona física o jurídica que elabora y difunde contenidos relacionados con finanzas, dinero, ahorro o inversión a través de canales digitales, con el objetivo de influir en el comportamiento financiero de sus seguidores.

Aunque algunos perfiles aportan información clara y favorecen la educación financiera, la CNMV advierte sobre la proliferación de mensajes poco transparentes o directamente orientados al fraude.

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En muchos casos, los finfluencers emiten recomendaciones de inversión sin contar con las autorizaciones legales necesarias para prestar servicios de asesoramiento financiero. Esto supone un riesgo para quienes, atraídos por promesas de altos retornos o por la urgencia transmitida en los mensajes, optan por seguir consejos que pueden resultar inadecuados para su perfil.

Fuente: CNMV
Fuente: CNMV

La CNMV señala que el fraude es el principal peligro asociado a este fenómeno. La ausencia de regulación y de mecanismos de control facilita la aparición de contenidos engañosos que pueden motivar pérdidas económicas entre los seguidores. El regulador insiste en la importancia de identificar quién está detrás de cada perfil y de comprobar si opera con nombre y apellidos y si está vinculado a una entidad autorizada.

Decálogo para protegerse del contenido financiero viral

El documento publicado por la CNMV incluye un decálogo dirigido a quienes consumen contenidos de finfluencers. Entre las recomendaciones principales, el regulador aconseja evitar valorar positivamente un consejo únicamente por la cantidad de likes o seguidores del perfil, desconfiar de mensajes que apelan a las emociones y no tomar decisiones de inversión basadas en la urgencia o el miedo a perder una oportunidad.

El organismo también advierte sobre el llamado sesgo de confirmación, que lleva a interpretar la información de manera que confirme ideas previas. Además, recalca que las promesas de rentabilidades elevadas o ganancias constantes sin riesgo no son realistas. En palabras del documento, “a mayor rentabilidad ofrecida, mayor riesgo asociado”.

La guía recomienda pensar antes de actuar, subrayando que las recomendaciones de los finfluencers no están adaptadas a la situación personal de cada inversor. Antes de seguir un consejo, la CNMV sugiere verificar si el autor está legalmente autorizado para prestar servicios de inversión, especialmente cuando se produce un contacto directo con el usuario.

¿Cuánto gana un Influencer?

Educación financiera y denuncia de malas prácticas

No toda la actividad de los finfluencers resulta negativa. El documento de la CNMV reconoce que algunos contribuyen a la formación y al interés por el ahorro y la inversión responsable. Aun así, la diferencia entre información general y asesoramiento personalizado es fundamental. La CNMV recuerda que la información general, aunque útil, nunca sustituye a un consejo profesional adaptado a las necesidades del inversor.

El regulador anima a denunciar a aquellos perfiles que divulguen información engañosa o realicen prácticas que puedan considerarse fraudulentas. Recomienda contrastar siempre la información con fuentes oficiales y mantener una actitud crítica frente a los contenidos virales.

La publicación de esta guía se enmarca en la estrategia de la CNMV para reforzar la protección y la formación de los inversores en un entorno digital donde la velocidad de difusión de los mensajes y la falta de filtros aumentan los riesgos. El organismo también pone a disposición de los ciudadanos recursos educativos y guías en su página web para fortalecer la capacidad de análisis de los usuarios.

La CNMV recuerda que los inversores cuentan con canales oficiales para informarse y consultar dudas, y que el desarrollo del pensamiento crítico es clave frente al auge de recomendaciones no reguladas en redes sociales.

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