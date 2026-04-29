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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 30 de abril: la confesión de Pía que puede destrozar a Santos y el chantaje del duque llega al límite

Manuel se enfrenta a una decisión sin salida mientras los secretos estallan en palacio y ponen en jaque a varias familias

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La Promesa: Santos se derrumba ante Pía. (RTVE)
La Promesa: Santos se derrumba ante Pía. (RTVE)

La semana en La Promesa ha ido claramente de menos a más… y todo apunta a que el episodio del jueves 30 de abril marcará un antes y un después en varias de sus tramas principales. Los últimos capítulos han ido calentando el ambiente en palacio, dejando a los personajes al borde del colapso emocional y con secretos a punto de salir a la luz.

El lunes arrancaba con un Curro completamente desbordado. Su actitud cada vez más agresiva no solo preocupaba a Manuel y Alonso, sino que dejaba claro que el joven atraviesa uno de sus momentos más delicados. Todo ello mientras la tensión con Lorenzo iba en aumento, hasta el punto de rozar el enfrentamiento físico justo cuando aparecía un emisario del rey, complicando aún más la situación.

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En paralelo, Vera lograba salir airosa de su incómodo interrogatorio tras su cara a cara con el duque de Carril, aunque el peligro sigue muy presente. Y en el servicio, Estefanía continuaba sembrando el caos, especialmente en su insistencia con Carlo, que no está dispuesto a ceder… al menos de momento.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El martes, las cosas se complicaban todavía más. El chantaje de Estefanía daba un paso adelante al amenazar con destapar el pasado de Carlo, lo que podría dinamitar su relación con María Fernández. Además, Vera confirmaba sus peores temores: su padre ya sabe dónde está, lo que podría precipitar su salida del palacio. Por si fuera poco, el encuentro entre el duque de Carril y el de Salvatierra dejaba en el aire nuevas alianzas… y posibles traiciones.

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El miércoles, el ambiente ya era irrespirable. Carlo decidía plantar cara al chantaje, pero el riesgo de que todo salte por los aires sigue muy presente. Mientras tanto, Manuel comenzaba a sospechar que las intenciones del duque de Carril van mucho más allá de un simple acuerdo económico. Y no iba desencaminado: la amenaza del duque es clara y directa… o ceden a sus exigencias o destapará un escándalo capaz de hundir a los Luján.

Pero lo más fuerte llega en el capítulo del jueves 30 de abril. Aquí, el chantaje del duque alcanza su punto más crítico y obliga a Manuel a tomar una decisión límite. Una situación que se vuelve aún más compleja tras su conversación con Vera, donde descubre que la joven no huyó sin motivo, sino por razones mucho más graves de lo que se pensaba hasta ahora.

La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)
La Promesa: Ricardo mintió en su versión respecto a Ana. (RTVE)

Sin embargo, el verdadero bombazo lo protagoniza Pía. Incapaz de seguir guardando silencio, decide contarle a Santos toda la verdad sobre su pasado: Ricardo fue responsable de la muerte de su madre. Una confesión devastadora que puede romper para siempre la relación entre padre e hijo y que deja a Santos completamente descolocado.

Por si fuera poco, Curro vuelve a situarse en el centro de la polémica durante su careo con Salvatierra, enfrentándose a nuevas acusaciones que podrían marcar su futuro dentro —o fuera— de palacio.

La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).
La Promesa: Pía confiesa a Curro uno de sus mayores secretos. (RTVE).

Con todas estas tramas en ebullición, la serie se toma un pequeño respiro el viernes 1 de mayo, día en el que no se emitirá nuevo episodio con motivo del festivo nacional. Un parón que llega justo en el momento más tenso y que deja en el aire varias historias que prometen seguir dando mucho que hablar la próxima semana.

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