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El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”

El tenista español se lesionó durante el torneo Conde de Godó y ha tenido que renunciar al Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

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El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Isabel Infantes)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Isabel Infantes)

Carlitos ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo del tenis. Después de que se confirmara su lesión de muñeca, el tenista español anunció su decisión de renunciar al Mutua Madrid Open, así como a Roma y Roland Garros. Todavía no se conoce cuándo volverá a las pistas y si podrá estar presente en Queen’s o Wimbledon. La férula que lleva en la muñeca tampoco ha favorecido el optimismo.

La lesión se produjo durante su participación en el torneo Conde de Godó, celebrado en Barcelona. En su debut en la ciudad condal, Alcaraz comenzó a sentir molestias en la mano, lo que motivó la intervención del equipo médico. Aunque inicialmente parecía una dolencia menor, la situación se complicó y el jugador español se vio obligado a retirarse del torneo. Esta retirada no solo significó el final de su andadura en esa competición, sino que también anticipó una ausencia prolongada en el circuito. Poco después, Alcaraz confirmó que no podría estar presente en el Mutua Madrid Open, un torneo de gran prestigio y tradición en España, así como en el Masters de Roma, uno de los principales eventos de la gira europea de arcilla.

La noticia de su retirada de estos torneos provocó inquietud entre sus seguidores y entre los especialistas del tenis. Muchos comenzaron a especular sobre el verdadero alcance de la lesión y sobre el tiempo que necesitaría para recuperarse. Entre las voces que se sumaron al debate estuvo la de Patrick Mouratoglou, entrenador de referencia y exentrenador de Serena Williams.

El entrenador Patrick Mouratoglou (Jayne Kamin-Oncea)
El entrenador Patrick Mouratoglou (Jayne Kamin-Oncea)

Mouratoglou expresó sus dudas acerca de la rapidez con la que Alcaraz podría volver a la competición, señalando: “No lo sé, pero mi experiencia me dice que, si han decidido ponerle una férula, no es buena señal: primero, porque hay que quitarla por completo, y segundo, porque tardará entre una y tres semanas. No sé, no va a poder entrenar nada, como mucho empezar a encordar. Y luego le llevará tiempo recuperarse”.

La preocupación aumentó cuando el propio Alcaraz habló sobre su situación en la gala de los Premios Laureus. En declaraciones a TVE, el tenista de Murcia explicó que su regreso a las pistas dependía de los resultados de una próxima revisión médica. “Veremos a ver. La siguiente prueba va a ser crucial, que digamos. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestras manos para que esa prueba salga bien. Estoy intentando estar positivo, estar animado, con paciencia, aunque estos días se están haciendo largos. No puedo dar un plazo para volver”, afirmó Alcaraz. Sus palabras, lejos de tranquilizar, reflejaban la incertidumbre que rodeaba tanto su estado físico como su futuro inmediato en el circuito.

Ni Roma ni Roland Garros

Finalmente, el pasado viernes se confirmó lo que muchos temían. A través de una publicación en sus redes sociales, Alcaraz informó que, tras realizarse nuevas pruebas médicas, su equipo y él habían decidido no participar en el Masters de Roma ni en Roland Garros. “Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista”, escribió el tenista. En el mismo mensaje, Alcaraz añadió: “Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

La ausencia de Alcaraz en estos torneos representa un golpe para el circuito y para sus seguidores, que esperaban verlo competir en la gira de tierra batida. Ahora, el foco está puesto en su recuperación y en las futuras evaluaciones médicas que determinarán cuándo podrá volver a la competencia. Mientras tanto, el mundo del tenis sigue pendiente de la evolución de uno de los jugadores más prometedores de la actualidad.

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