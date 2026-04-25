La isla del Mediterráneo que tiene cerca de 1.500 yacimientos arqueológicos: fortalezas históricas y paisajes de cuento

Fortaleza de La Mola, en Menorca. (Adobe Stock)

Menorca exhibe el rastro de todas las civilizaciones que la han habitado. Tras ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en septiembre de 2023, su condición única se apoya en la mayor densidad de yacimientos arqueológicos del mundo: más de 1.500 enclaves distribuidos en 702 kilómetros cuadrados y 280 monumentos seleccionados por la UNESCO, desde los primeros pobladores de la prehistoria hasta las sociedades romana, musulmana y británica.

Pero el carácter singular de Menorca se apoya en una civilización en concreto: la talayótica, surgida hace aproximadamente 4.300 años con la llegada de los primeros pobladores desde el noreste de la Península Ibérica, quienes introdujeron animales y semillas. La etapa talayótica, iniciada hace tres milenios, supuso una reorganización social y económica, marcada por la construcción de talayots (torres de bloques de piedra superpuestos), navetas funerarias y taulas monumentales, estas últimas únicas en el mundo y asociadas a rituales aún en estudio.

Entre estos destinos, destacan la Naveta des Tudons —considerada el edificio íntegramente conservado más antiguo de Europa—, el poblado de Torre d’en Galmés, el enclave de Talatí de Dalt, con su taula peculiar, y la necrópolis de Cala Morell. El significado exacto de muchas de estas edificaciones sigue siendo objeto de investigación.Un artículo del Museu de Menorca señala la importancia en la etapa talayótica de la transformación territorial y de los nuevos ritos funerarios, así como de las relaciones comerciales mediterráneas surgidas en ese entonces.

Pero la talayótica no es la única cultura cuyos vestigios han permanecido en la isla. La posición estratégica de Menorca ha originado una diversidad de fortificaciones que testifican el paso de distintas culturas: romanos, musulmanes, británicos, españoles... Entre las fortificaciones más emblemáticas figuran el Fort Marlborough, excavado en la roca en Cala Sant Esteve, y la Fortaleza de La Mola, que domina la entrada del puerto de Mahón. Completan este sistema la Torre de Fornells (1801-1802), el Castillo de San Felipe y el lazareto del puerto de Maó, este último destinado a la cuarentena y la prevención de epidemias desde finales del siglo XVIII.

Fue durante el siglo XIX un espacio dedicado al tratamiento de enfermedades infecciosas que a día de hoy se ha convertido en todo un reclamo turístico

Calas de cuento y rincones únicos

Menorca integra este patrimonio arquitectónico con su entorno natural. Las canteras de marés —como Lithica— han sido una fuente clave de la piedra utilizada para casas blancas, templos y murallas. Espacios como S’Albufera des Grau, parque natural de más de 5.000 hectáreas, ofrecen rutas para la observación de aves y acceso a calas protegidas como Cala Tortuga y Cala Presili.

Y es que las calas y playas de Menorca constituyen, junto a su patrimonio histórico, uno de sus grandes atractivos. En el sur, Cala Macarella, Macarelleta, Cala Mitjana o Cala Galdana —algunas de acceso regulado— ofrecen paisajes de acantilados de pinos y arena blanca. El norte sorprende con enclaves como Cala Pregonda, reconocida por su suelo rojizo, y Cala Morell, relevante por su necrópolis talayótica.

Entre los rincones singulares se encuentran la Cova d’en Xoroi, habilitada como bar y discoteca en un acantilado; el Monte Toro, cima de 358 metros con vistas panorámicas y santuario, y el entramado de casas blancas de Binibeca Vell, representación moderna de un antiguo pueblo de pescadores.