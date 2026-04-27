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El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

Ante el Tribunal Supremo, Antonio Balas ha hablado de la capacidad del exministro para facilitar el acceso de los implicados a esferas a las que de otro modo no hubieran llegado

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El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. (Europa Press)
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo. (Europa Press)

En el juicio del caso Koldo y las mascarillas, este lunes ha sido el turno del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ante el Tribunal Supremo, Balas ha hablado de la relevancia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la operación y ha enfatizado su capacidad para facilitar el acceso de los implicados a esferas a las que de otro modo no hubieran llegado. Su conclusión: la influencia de Ábalos fue determinante para la presunta trama. “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”, ha asegurado.

El testimonio de Antonio Balas insiste en que, aunque Víctor de Aldama ejercía funciones de mando, el papel de Ábalos era indispensable. El teniente coronel ha explicado que Aldama, Koldo García y el propio exministro disponían de teléfonos desechables para sus comunicaciones, facilitados presuntamente por Rubén Villalba. También ha aportado que la intervención y el registro de los dispositivos de los investigados respondieron a procedimientos que, por sistema, impiden la manipulación de evidencias, asegurando la integridad de los soportes electrónicos intervenidos.

Durante el juicio por el 'caso Mascarillas', la que fuera secretaria del exministro Ábalos detalla cómo se pagaron 13 viajes polémicos. Afirma que Koldo García le facilitó su tarjeta de crédito personal para cubrir los gastos, asegurando que "jamás" se utilizó dinero público para ello.

El abogado defensor de Ábalos ha cuestionado durante la sesión la vinculación directa de su cliente con la organización investigada y los supuestos sobornos atribuidos a la trama. Frente a estas preguntas, Balas ha recalcado ante la sala la trascendencia del exministro: “¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde ellos no pueden llegar. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan y cuando exige, le pagan".

Aldama mandaba, pero Ábalos lideraba

El propio teniente coronel ha explicado que, aunque Aldama era quien “mandaba, exigía”, la trama no habría conseguido avanzar ni lograr sus objetivos sin la presencia de Ábalos. El responsable de la UCO ha especificado que en la estructura que se investiga existían miembros con diferente peso, pero el exministro resultaba imprescindible para que determinadas acciones se realizaran. Además, Balas ha explicado que la relación entre Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo García se remonta al verano de 2018, respaldando este dato con informes incorporados a la causa.

Durante su exposición ante el tribunal, Balas ha precisado que en unas comunicaciones fechadas el 24 de agosto de 2018, Aldama ya presumía ante un empresario mexicano de su relación directa con “el ministro de Fomento de aquí”. En otro intercambio, fechado siete días después, el hermano de Aldama le habría animado con la frase “lo tienes a huevo para hacer muchas cosas”, según el testimonio presentado ante el tribunal. Balas también ha detallado que la primera petición entre los integrantes se dio el mismo día en que Koldo García y Víctor de Aldama se conocieron, aunque no ha especificado la naturaleza precisa de esa solicitud.

El comandante de la UCO, Antonio Balas
El comandante de la UCO, Antonio Balas

Los dispositivos electrónicos intervenidos en los registros domiciliarios fueron objeto de especial atención durante la sesión. Las defensas han intentado cuestionar la validez de los registros, aludiendo a presuntas irregularidades y posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Los agentes de la Guardia Civil presentes han defendido la rigurosidad técnica del procedimiento, asegurando que “de ninguna manera” se ha producido manipulación alguna de los portátiles ni del disco duro que estaba en poder de Koldo García.

Con información de agencias y de otros medios

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