Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.
La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.
El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos empiezan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.
Los 3 mejores pilotos del Campeonato
El actual rey de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 72 puntos tras la última carrera.
Siguiéndole las espaldas se encuentra George Russell. Abanderado con la escudería de Mercedes, el piloto británico cuenta con 63 puntos.
Mientras que el podio lo cierra Charles Leclerc, en el tercer lugar. El piloto monegasco de Ferrari tiene 49 puntos en lo que va de la temporada.
La clasificación completa de la Fórmula 1
1.- Kimi Antonelli
Escudería: Mercedes
Número: 12
País: Italy
Puntos: 72
2.- George Russell
Escudería: Mercedes
Número: 63
País: Great Britain
Puntos: 63
3.- Charles Leclerc
Escudería: Ferrari
Número: 16
País: Monaco
Puntos: 49
4.- Lewis Hamilton
Escudería: Ferrari
Número: 44
País: Great Britain
Puntos: 41
5.- Lando Norris
Escudería: McLaren
Número: 1
País: Great Britain
Puntos: 25
6.- Oscar Piastri
Escudería: McLaren
Número: 81
País: Australia
Puntos: 21
7.- Oliver Bearman
Escudería: Haas F1 Team
Número: 87
País: Great Britain
Puntos: 17
8.- Pierre Gasly
Escudería: Alpine
Número: 10
País: France
Puntos: 15
9.- Max Verstappen
Escudería: Red Bull Racing
Número: 3
País: Netherlands
Puntos: 12
10.- Liam Lawson
Escudería: Racing Bulls
Número: 30
País: New Zealand
Puntos: 10
11.- Arvid Lindblad
Escudería: Racing Bulls
Número: 41
País: Great Britain
Puntos: 4
12.- Isack Hadjar
Escudería: Red Bull Racing
Número: 6
País: France
Puntos: 4
13.- Gabriel Bortoleto
Escudería: Audi
Número: 5
País: Brazil
Puntos: 2
14.- Carlos Sainz
Escudería: Williams
Número: 55
País: Spain
Puntos: 2
15.- Esteban Ocon
Escudería: Haas F1 Team
Número: 31
País: France
Puntos: 1
16.- Franco Colapinto
Escudería: Alpine
Número: 43
País: Argentina
Puntos: 1
17.- Nico Hulkenberg
Escudería: Audi
Número: 27
País: Germany
Puntos: 0
18.- Alexander Albon
Escudería: Williams
Número: 23
País: Thailand
Puntos: 0
19.- Valtteri Bottas
Escudería: Cadillac
Número: 77
País: Finland
Puntos: 0
20.- Sergio Perez
Escudería: Cadillac
Número: 11
País: Mexico
Puntos: 0
21.- Fernando Alonso
Escudería: Aston Martin
Número: 14
País: Spain
Puntos: 0
22.- Lance Stroll
Escudería: Aston Martin
Número: 18
País: Canada
Puntos: 0