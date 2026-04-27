La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control al Govern (Rober Solsona - Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la investigación judicial del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la DANA que devastó la región en 2024. En un auto hecho público este lunes, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, ratificando íntegramente su decisión previa.

La resolución respalda el criterio ya fijado el pasado 16 de marzo, cuando el Alto Tribunal valenciano se pronunció tras recibir la exposición razonada de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la catástrofe, que se saldó con 230 víctimas mortales. El nuevo auto se alinea además con el informe del Ministerio Fiscal, reforzando la posición de la Sala en un asunto de enorme trascendencia política y social.

El núcleo de la decisión judicial reside en la insuficiencia de los argumentos presentados por las acusaciones. Según recoge el propio auto, los recurrentes —tanto principales como adhesivos— no han logrado aportar “razones bastantes” que permitan cuestionar la valoración realizada por el tribunal sobre la posición de garante del aforado ni sobre la existencia de indicios sólidos que justifiquen la asunción de la causa por parte de la Sala.

En esa misma línea, los magistrados han rechazado también la petición de no aplicar a Mazón la prerrogativa del aforamiento. El tribunal descarta que su condición de diputado en Les Corts se haya obtenido mediante abuso de derecho, cerrando así otra de las vías planteadas por las acusaciones para impulsar la investigación.

El auto incide, además, en un aspecto clave del debate jurídico: la supuesta implicación directa del expresident en el envío del mensaje de alerta Es-Alert a la población el 29 de octubre. El TSJCV insiste en que no aprecia los indicios “sólidos y cualificados” que exige la jurisprudencia para atribuirle una participación activa con relevancia penal en ese episodio.

(Noticia en ampliación)