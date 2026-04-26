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Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El tenista español sella un 1-2 ante el brasileño

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Rafa Jódar ya es leyenda de la Manolo Santana. El tenista español brilló en la noche madrileña para alzarse con la victoria en un duelo titánico. Las dos nuevas perlas del tenis mundial se vieron las caras la capital española con el pase a octavos de final en juego. Jódar puso la primera piedra y, tras un set de grandeza del brasileño, se vio obligado a cerrar la victoria en el tercer set.

La Manolo Santana estaba preparada para el duelo antes de que los tenistas saltaran a la pista. Lejos de los que se pudiera pensar a priori, los brasileños igualaron en número a los españoles en las gradas o, al menos, se hicieron notar igual. Los gritos de ánimos hacia Fonseca eran ahogados por los cánticos de apoyo a Jódar y viceversa. El duelo se avecinaba igual de intenso en la gradas que sobre la tierra. Una cuestión que quedó evidenciada desde el primer momento.

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