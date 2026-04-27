La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

El keniata cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, y rompió el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum

El maratón de Londres fue el más rápido jamás disputado, cuando la atención había dejado de estar en el cronómetro. El keniano de 31 años Sabastian Sawe fue y será el primer atleta en detenerlo por debajo de las dos horas, con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos. Pero es que el etíope Yomif Kejelcha, debutante en esta distancia y segundo clasificado, también lo hizo, con una hora, 59 minutos y 41 segundos. El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo, que detuvo el reloj en las dos horas y 28 segundos, siete por debajo del anterior récord del mundo. En la categoría femenina lo batió la etíope Tigst Assefa, con dos horas, 15 minutos y 41 segundos. Un domingo para la historia de este deporte.

Otra vencedora es Adidas, que lleva largos meses más que vistiendo y calzando a Sawe, conociendo su organismo, su potencial; cuidando su entrenamiento, su descanso y su alimentación al detalle. Y no menos importante, sometiéndolo a periódicos, estrictos y avanzados controles antidopaje. Por sorpresa, ha ganado la carrera a Nike, la marca que toda la comunidad de los 42 kilómetros y 195 metros asociaba al reto del sub dos horas. De hecho lo logró, en 2019, con Eliud Kipchoge, en el Prater de Viena, pero su registro no fue legal por distintas razones. Entre otras, que la prueba no estuvo controlada por la Federación Internacional (IAAF), que contó con liebres que se iban renovando y salían frescas para ayudarle o que sus zapatillas no estaban homologadas.

Sabastian Sawe, el primer hombre en la historia que baja de las dos horas en maratón, este domingo en Londres. (EFE/EPA/Neil Hall)

Luto en Eldoret

Con todo, Kipchoge, que ya recorre los últimos kilómetros de su carrera, pasó la meta diez segundos por detrás de lo que lo hizo Sawe este domingo. Nike, con deportividad, felicitó a Sawe y a Adidas. También con deportividad, prometió pelear por rebajar todavía más el crono: “El reloj se ha reiniciado. No hay línea de meta”.

Pero este 26 de abril pocos se acordaron de quien hasta este día era el maratoniano más rápido de la historia. Por quien Sawe y Kejelcha y Kiplimo tuvieron que explorar y rebasar los límites conocidos, más veloz que la leyenda Kipchoge y el primer hombre que se quedó al borde de ese umbral de las dos horas en una prueba homologada. El 8 de octubre de 2023, el keniano de 24 años Kelvin Kiptun dio la sorpresa e hizo en Chicago dos horas y 35 segundos. Tristemente, apenas cuatro meses después, el 11 de febrero, Kiptun dejó una gran conmoción. Preparaba los Juegos Olímpicos de París, en los que iba a ser una de las principales estrellas. Viajaba en coche con su entrenador y una tercera persona por la carretera Eldoret-Kaptagat, un trayecto rutinario, cuando perdió el control del vehículo. Tanto él como el preparador murieron en el acto.

Kelvin Kiptum celebra su récord del mundo en maratón en 2023, parando el crono en 2:00:35 en Chicago.

Kiptun hizo ver que era posible

Fue Kiptun quien dijo al resto que se podía, más allá de exhibiciones con zapatillas ‘voladoras’ y liebres frescas. Fue el primer hombre en bajar de dos horas y un minuto, con solo 24 años. Quien, en un día más propicio, midiendo todavía más cada detalle, el hito estaba al alcance. Nunca sabremos si lo habría hecho. Su fallecimiento además apenas tuvo repercusión, al tratarse todavía en ese momento de un desconocido más allá del ámbito del maratón, opacándose una de las mayores tragedias recientes en el deporte, por quién era y por quién habría podido llegar a ser. Por lo que no pudo hacer y no pudieron disfrutar los amantes de esta disciplina.

Los ritmos de Sabastian Sawe para bajar de las dos horas en maratón.

Este domingo, en la rueda de prensa posterior a la gesta, Sawe reconoció la confianza que Kiptun dio al resto de atletas para ver posible la gesta y lo profundamente que le entristeció su pérdida. Este domingo se dieron las condiciones. Sawe desayunó té y dos rebanadas de pan con miel. En carrera consumió geles. Profesionales de Maurten, marca de suplementación, trabajaron con él en Kenia, entrenando su sistema digestivo para tolerar y absorber grandes cantidades de carbohidratos para sostener el esfuerzo. También ingirió bicarbonato, fundamental para neutralizar la acumulación de ácido láctico y retrasar la fatiga. “Es muy callado, pero cuando se da la salida, es una bestia”, le define su agente. Calzó las nuevas Pro Evo 3 de Adidas, de solo 96 gramos. Y con ellas, a 2 minutos 50 segundos el kilómetro. Así, 42 veces, para mover el hito de los límites del hombre.