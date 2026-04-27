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España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

“Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa”, ha asegurado el ministro Carlos Cuerpo

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se dirige a medios de comunicación durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit. (EFE/Mariscal)
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se dirige a medios de comunicación durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit. (EFE/Mariscal)

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes que España remitirá el jueves a la Comisión Europea el informe de progreso de su Plan Fiscal, el documento con el que el Gobierno rinde cuentas ante Bruselas sobre el grado de cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias en materia de reducción de deuda y déficit público.

“España sigue cumpliendo con el marco europeo. Seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento tanto en términos presupuestarios como en términos de la inexistencia de desequilibrios macroeconómicos“, ha afirmado Cuerpo ante los medios de comunicación a la salida del Invest in Spain Summit, el foro que reúne en el Teatro Real de Madrid a representantes de 75 multinacionales de 25 países. El informe incluirá una actualización del escenario económico que recoja la incertidumbre global generada por el conflicto en Oriente Próximo y sus efectos sobre las previsiones de crecimiento e inflación.

Pese a ello, el ministro ha aclarado que la presentación del jueves constituye únicamente el paso previo a la revisión del cuadro macroeconómico que antecede a los Presupuestos Generales del Estado. La actualización completa de ese escenario, precisó, no llegará hasta finales de junio. “Necesitamos todavía información sobre cuál está siendo el impacto de las medidas que hemos puesto encima de la mesa y será a finales de junio cuando veremos cómo actualizamos ese escenario macroeconómico, una vez que se reduzcan las fuentes de incertidumbre. A partir de ahí ya tendremos la base para la presentación de los Presupuestos”, ha recalcado el ministro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit. (EFE/Mariscal)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (d) durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit. (EFE/Mariscal)

Ese plazo deja apenas tres meses —con el verano por medio— para la tramitación de las cuentas públicas, lo que alimenta los pronósticos sobre una nueva prórroga presupuestaria. Las últimas previsiones del Ejecutivo apuntaban a un crecimiento del 2,2% para 2026, lo que situaría a España como líder del PIB en la Unión Europea (UE) por quinto año consecutivo, y del 2,1% para 2027. Tras el estallido del conflicto en Irán y el encarecimiento de la energía, el Gobierno activó un plan anticrisis de 80 medidas con ayudas por valor de 5.000 millones de euros, centradas en rebajas fiscales y subvenciones a los combustibles.

Sánchez: “España es el mejor compañero de viaje”

La jornada ha arrancado con la inauguración del Invest in Spain Summit, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido ante los directivos de las multinacionales presentes las razones para elegir a España como destino de inversión en un entorno marcado por la guerra comercial de Trump y las turbulencias derivadas del conflicto bélico en Irán. “En tiempos de turbulencia, España es el mejor compañero de viaje“, ha afirmado el presidente en su discurso inaugural. Minutos antes, el presidente había mantenido encuentros con el presidente de Alstom Europa, Andrew DeLeone, y con el director general de Dow Chemical Ibérica, Antonio Logroño.

En su intervención, Sánchez ha subrayado que España ha generado la mitad del empleo creado en la UE, tiene garantizado el suministro energético gracias a las renovables y registra por primera vez en 60 años menos deuda que la media mundial. También aludió al freno de la economía alemana ante la competencia china y a las dificultades de la francesa.

La delegación estadounidense es la más numerosa del foro, con 19 empresas, seguida de las de China (8), Japón (7), Francia (5) y Reino Unido (4). Ese peso responde al avance de la inversión procedente de Estados Unidos en el último ejercicio, que se situó en 10.008 millones de euros —un tercio del total—, impulsada en gran parte por compromisos plurianuales de gigantes tecnológicos como Amazon y Microsoft. En la primera edición del foro, celebrada en 2025, se movilizaron compromisos de inversión por 4.400 millones de euros, cifra que el Ejecutivo aspira a superar en esta convocatoria.

Con información de la agencia Efe

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