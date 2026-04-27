España

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

La exdirigente del partido ha mantenido una serie de respuestas escuetas en su turno de palabra, indicando que solo se enteraba de lo que pasaba con Luis Bárcenas a través de la prensa

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La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asegura no recordar cuándo tuvo conocimiento de la regularización fiscal que realizó el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

La exdirigente del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado este lunes en el juicio por la ‘operación Kitchen’ y, siguiendo la estela de sus antiguos compañeros del PP, no recuerda ni le consta ningún tipo de acción o ilegalidad que llevara a cabo su partido cuando explotó todo el tema de los papeles de Bárcenas y la posterior investigación parapolicial al extesorero y su entorno.

“No recuerdo esa información” o “no me consta” han sido las frases más escuchadas durante su escueta declaración de unos diez minutos, en las que ha defendido que no hubo ningún tipo de participación de su partido en todo este caso. Ha indicado en más de una ocasión que los únicos conocimientos que tenía, aunque en esa época era la ministra de Presidencia, era por lo que “leía en prensa”.

(Noticia en ampliación)

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