España

El efecto inesperado de la guerra: España gana turistas y el gasto de viajeros internacionales acelera un 11,2% en marzo

El desvío de visitantes a nuestro país desde las zonas en conflicto impulsa el crecimiento del sector, con Europa a la cabeza de los mercados emisores y Asia perdiendo fuerza

Guardar
Una persona observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Europa Press)
Una persona observa las pantallas informativas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Europa Press)

El gasto turístico internacional en España ha acelerado su crecimiento en marzo hasta el 11,2% interanual, frente al 10,7% registrado en febrero, impulsado en gran medida por la reconfiguración de los flujos turísticos derivada de la guerra en Irán. Así lo reflejan los últimos datos publicados por Caixabank Research, que apuntan a un efecto indirecto del conflicto sobre el sector turístico español.

Este repunte se basa en el análisis del uso de tarjetas internacionales en terminales de punto de venta de CaixaBank y muestra un cambio significativo en el comportamiento de los viajeros. España se está beneficiando de un contexto internacional que está alterando los destinos tradicionales, favoreciendo su posicionamiento como alternativa segura.

El crecimiento se apoya especialmente en el dinamismo de los principales mercados emisores europeos. Reino Unido lidera el aumento con un 14,3%, seguido de Francia (15%) y Alemania (12,5%), consolidando su peso clave en la llegada de turistas y en el volumen de gasto.

Europa tira del crecimiento turístico

En conjunto, estos tres países no solo concentran gran parte del flujo turístico hacia España, sino que además han incrementado su gasto medio en un 5,5% respecto al mes anterior. Este comportamiento refuerza la tendencia positiva del sector y su dependencia de los mercados europeos más tradicionales.

En contraste, el turismo procedente de Asia oriental ha mostrado una clara desaceleración. Países como China (-8,9%) y Japón (-1,5%) han registrado caídas en el gasto, mientras que Corea del Sur y otras regiones de Asia y Oceanía han moderado significativamente su crecimiento.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha transmitido un mensaje de tranquilidad sobre el sector turístico, asegurando que el transporte aéreo, principal vía de llegada de visitantes, tiene garantizado el suministro energético y que las reservas de vuelos hacia España están en aumento.

En términos agregados, el gasto de esta región ha pasado de crecer a un ritmo del 28,9% en febrero a caer un 0,9% en marzo. No obstante, su impacto en el conjunto del sector es limitado debido a su menor peso relativo dentro del turismo internacional en España.

El efecto del conflicto y sus riesgos

Por otro lado, el turismo procedente de Oriente Próximo ha experimentado un giro notable. Tras una caída del 1,8% en febrero, el gasto ha crecido un 12,7% en marzo, lo que supone un incremento de 14,6 puntos porcentuales en apenas un mes.

Este comportamiento se explica, según el informe, por la reubicación temporal de residentes de países del Golfo que han optado por destinos más seguros fuera de las zonas afectadas por el conflicto. España se posiciona así como uno de los principales beneficiarios de este desplazamiento.

De cara al futuro, Caixabank Research prevé que esta tendencia contribuya a una ligera aceleración del turismo en 2026. Sin embargo, advierte de que un conflicto prolongado podría tener el efecto contrario si reduce la capacidad de gasto de los países emisores, lo que acabaría afectando negativamente al sector.

Imagen OP3WDDHWJNGEPEHNE5Q5NUIQDE

Ryanair recorta 1,2 millones de plazas en España

Por su parte, Ryanair ha confirmado la supresión de 1,2 millones de plazas este verano en aeropuertos regionales españoles, una decisión que ya había avanzado el pasado otoño y que atribuye al elevado coste de las tasas aeroportuarias. Con este ajuste, el recorte acumulado en España en los últimos 18 meses asciende ya a 3 millones de asientos.

La compañía irlandesa sostiene que esta estrategia responde a la falta de competitividad del sistema aeroportuario español, especialmente en las infraestructuras de menor tamaño, donde afirma que la demanda se está viendo asfixiada por los costes.

Pese a la reducción en aeropuertos regionales, Ryanair mantendrá su crecimiento en los principales hubs españoles, lo que permitirá que su capacidad total en el país se mantenga estable. Sin embargo, la aerolínea ha decidido reforzar su expansión en otros mercados turísticos.

En concreto, aumentará su oferta un 11% en Marruecos y un 9% en Italia, destinos que, según la compañía, ofrecen condiciones más competitivas para operar. Este desplazamiento estratégico refleja, según su consejero delegado Eddie Wilson, una reasignación de recursos hacia países con mayor atractivo regulatorio.

Imagen I5ING5RS7FHN5ERLUJEJTGOACI

Desplome en aeropuertos regionales

Desde el verano de 2024, Ryanair ha abandonado completamente aeropuertos como Asturias, Valladolid, Jerez, Tenerife Norte y Vigo. Además, ha recortado un 79% su capacidad en Santiago, un 45% en Zaragoza, un 41% en Santander, un 7% en Girona y un 6% en Canarias, lo que evidencia una retirada progresiva de los aeropuertos regionales.

La aerolínea critica duramente la gestión de Aena, a la que acusa de no actuar para frenar la pérdida de tráfico en estas infraestructuras. Según Wilson, la situación ha llevado a una infrautilización cercana al 70%, con consecuencias directas sobre turismo, empleo y conectividad territorial.

Ryanair considera que el Gobierno español está priorizando los beneficios del gestor aeroportuario frente al desarrollo regional. Wilson ha señalado que Aena obtiene márgenes elevados mientras las economías locales pierden competitividad debido al encarecimiento de las tasas.

La aerolínea reclama la paralización de las subidas previstas en el marco regulatorio DORA III, que contempla un incremento del 21% más inflación en las tasas aeroportuarias. También pide una reducción de tarifas en los aeropuertos regionales para mejorar su viabilidad.

Según Ryanair, una política de precios más competitiva permitiría un crecimiento del 40% en España, con la incorporación de 33 aviones adicionales, la apertura de cinco nuevas bases regionales y un aumento del tráfico hasta los 77 millones de pasajeros en 2031.

Temas Relacionados

TurismoTurismo EspañaConflicto en Oriente MedioAenaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El CGPJ descarta suspender al magistrado al considerar que utilizó la inteligencia artificial como apoyo y no como sustitución de su función jurisdiccional

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

El complejo hidroeléctrico de Cortes-La Muela, en el río Júcar, utiliza el bombeo para almacenar el exceso de energía renovable y liberarlo en las horas de mayor demanda

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

Super ONCE: resultados del Sorteo 3 de este lunes 27 de abril

Juegos Once compartió la combinación ganadora de las 14:00 horas

Super ONCE: resultados del Sorteo 3 de este lunes 27 de abril

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 2 del 27 de abril

Aquí los resultados más recientes, dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los afortunados

Super ONCE: combinación ganadora del Sorteo 2 del 27 de abril

Resultados del Sorteo 1 de Super ONCE hoy lunes 27 de abril

Como diariamente, aquí están los números ganadores de la primera jugada del día, dados a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 1 de Super ONCE hoy lunes 27 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

La Justicia valenciana confirma que no investigará a Carlos Mazón al no apreciar indicios sólidos de responsabilidad penal en su actuación durante la DANA

El jefe de la UCO señala a Ábalos como el líder de la trama de las mascarillas: “Es un miembro cualificado de la investigación, por eso cobra lo que cobra”

Soraya Sáenz de Santamaría cierra filas con el PP: “No recuerda” o “no le consta” nada sobre la ‘Operación Kitchen’ durante su etapa en el Gobierno

ECONOMÍA

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

España convierte sus embalses en megabaterías: la mayor central de bombeo de Europa está en Valencia y puede cubrir el consumo de 6,75 millones de personas al día

España enviará el jueves a Bruselas su informe fiscal y retrasa la actualización de previsiones hasta junio por la guerra en Oriente Medio

Despido laboral nulo: echan a una empleada de una empresa de limpieza tras encadenar 17 contratos temporales y reclamar que la hagan indefinida

El coste del gran apagón: las medidas para evitar otro cero energético encarecen la factura de la luz un 13% en el último año

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 27 de abril

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”