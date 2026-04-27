Así deberías dar la paga a tus hijos para que aprendan a gestionar el dinero, según un psicólogo

Persona con una tarjeta de crédito. (Freepik)

Tener un hijo es, probablemente, una de las mayores responsabilidades que existen. Esto se debe, entre otras cosas, a que depende de ti durante los primeros años de vida. A medida que van creciendo, aprenden a hacer las cosas por sí mismos, pero no es hasta la adolescencia cuando comienza a desarrollar una verdadera autonomía y a tomar decisiones propias.

En esta etapa de la vida, los padres suelen tener un dilema: ¿es bueno darle paga o no? Aunque no hay una respuesta correcta y depende de la educación que quieras inculcar a tus hijos, lo cierto es que dar una pequeña remuneración puede influir positivamente en su educación.

Sin embargo, hay métodos que son más didácticos que otros, por lo que es importante fijarse en el cómo lo hacemos. Sobre esta cuestión ha profundizado el psicólogo Alfonso Navarro en su cuenta de TikTok (@alfonsopsicologia). “¿Es bueno darle una paga a un adolescente? Bueno, mi respuesta como psicólogo es sí, pero no de cualquier manera“, explica durante los primeros segundos.

Cómo darle la paga a tus hijos

Según el experto, la mejor opción no pasa por regalar una cantidad de dinero sin más, sino por establecer un sistema mixto con dos partes diferenciadas: una fija y otra variable.

La parte fija funcionaría como un ingreso mínimo. Es decir, una cantidad que el adolescente siempre va a recibir, independientemente de otras cuestiones. El objetivo de esto es que pueda organizarse, tomar decisiones y contar con libertad para hacer planes y gestionar sus gastos.

Con este método, aprenderá a administrar su dinero. Si decide gastar todo nada más recibirlo, tendrá que esperar a la siguiente paga. De esta forma, comprenderá cómo gestionar sus ingresos y comenzará a planificarse los gastos de forma más consciente.

Por otro lado, estaría la parte variable, que sí puede estar asociada a cumplir con determinadas responsabilidades. Por ejemplo, colaborar en las tareas del hogar, asumir compromisos acordados previamente o llegar a ciertos objetivos marcados en casa.

9 de cada 10 adolescentes están permanentemente en la red.

Eso sí, Navarro insiste en que esta parte debe regirse por criterios claros y objetivos. Es decir, no puede depender del estado de ánimo de los padres ni de valoraciones subjetivas sobre la actitud del menor. Debe basarse únicamente en si ha cumplido o no con lo pactado: si lo hace, recibe esa parte; si no, no.

Este sistema no solo se basa en dar una simple paga, sino que enseña al adolescente a gestionar el dinero, darle la importancia que merece y demuestra que las decisiones relacionadas con el dinero tienen consecuencias.

Cuándo empezar y cuánto dinero darles

No existe una edad exacta para empezar a dar la paga, aunque muchos expertos sitúan un buen momento entre los 10 y los 12 años, cuando los niños ya comprenden mejor el valor del dinero y empiezan a gestionar pequeños gastos.

La cantidad tampoco tiene una cifra universal, ya que depende de la situación económica de cada familia. Lo recomendable es que sea moderada y acorde a su edad. Lo importante no es cuánto reciben, sino que les permita desarrollar hábitos como ahorrar, comparar precios y decidir en qué gastar.