Una de las rutas de senderismo más bonitas de Cáceres: un recorrido por la naturaleza en pleno corazón de la Sierra de Gata

Robledillo de Gata, en Cáceres (Shutterstock).

En la provincia de Cáceres, al noroeste de Extremadura, la Sierra de Gata ofrece un entorno de montañas cubiertas de bosques y pueblos tranquilos, atravesado por pequeños ríos de aguas limpias. Un entorno ideal para una ruta de senderismo como la que comunica Robledillo de Gata y Descargamaría. Se trata de un trayecto circular que recorre parajes naturales bien conservados y conecta dos aldeas de arquitectura tradicional.

La Sierra de Gata está situada junto a la frontera con Salamanca y Portugal. Para acceder a la ruta, se parte de Robledillo de Gata, localidad ubicada a unos 130 kilómetros de la capital cacereña. Este municipio está declarado Bien de Interés Cultural y es reconocido por sus casas entramadas y calles empedradas.

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Esta ruta circular, de aproximadamente 13 kilómetros, une Robledillo de Gata y Descargamaría y puede recorrerse en unas cuatro horas. El trazado, sin grandes desniveles ni pasos comprometidos, resulta adecuado para la mayoría de senderistas. Transcurre por pistas forestales, caminos y sendas fluviales, permitiendo disfrutar tanto de la naturaleza como del patrimonio de estos pueblos, atravesando bosques de robles y castaños, y permitiendo descubrir fuentes, molinos y pequeñas iglesias de piedra.

Cómo es la ruta de senderismo por la Sierra de Gata

El recorrido se inicia en Robledillo de Gata, pueblo conocido por su arquitectura tradicional. Como hemos comentado, en este municipio destacan sus casas de tapial y madera, con tejados a dos aguas y canales que discurren por las callejuelas. Al salir del pueblo hacia el sur, el sendero atraviesa huertos, prados y los primeros robledales, y cruza pequeños puentes de piedra sobre arroyos como el río Árrago, cuyas aguas acompañan parte del trayecto.

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Robledillo de Gata, en Cáceres (Shutterstock).

A algo más de cinco kilómetros, la ruta llega a Descargamaría, cuyo atractivo reside en su iglesia parroquial y la plaza central rodeada de casas bajas de piedra. Es habitual hacer una pausa en la fuente histórica del pueblo antes de continuar la marcha. El regreso atraviesa zonas de bosque mixto y castañares, junto a praderas abiertas por las que pastan rebaños. El trayecto ofrece variedad de paisajes: pequeños puentes, restos de antiguos molinos y vistas a la sierra, que brindan numerosas posibilidades para la fotografía de naturaleza.

El último tramo discurre por caminos vecinales antiguos, hoy senderos marcados y delimitados por muros de piedra. Al regresar a Robledillo de Gata, merece la pena dedicar tiempo a recorrer el pueblo, visitar su museo etnográfico y probar la gastronomía local en los bares o restaurantes de cocina tradicional.

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Equipamiento, señalización y mejores momentos del año

La señalización en esta ruta es básica, pero suficiente. Parte del recorrido sigue marcas blancas y amarillas de sendero local y algunas flechas de madera en el inicio y en cruces clave. Es recomendable llevar un mapa o descargar el trazado en el móvil, especialmente si se camina en días nublados o con poca luz.

El equipamiento adecuado consiste en botas de montaña, agua y comida para el camino, ya que no hay puntos de avituallamiento intermedios. En verano, es preferible comenzar temprano para evitar las horas de mayor calor, aunque las mejores estaciones para hacer esta ruta son en primavera o en otoño, ya que las temperaturas son más suaves. Otra de las ventajas de esta época es la vegetación, ya que se puede disfrutar de flores silvestres, sombra en los bosques y castaños en época de fruto.

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La ruta resulta accesible para familias con niños a partir de ocho o nueve años acostumbrados a caminar distancias medias. El terreno es sencillo, aunque incluye tramos de pista irregular y alguna pendiente moderada. Los senderistas más experimentados pueden prolongar la jornada enlazando con otras rutas señalizadas de la zona, que conectan con poblaciones próximas como Cadalso, Ovejuela o el monasterio de Las Hurdes.

Esta localidad es un destino rural perfecto gracias a todos los encantos que guarda. Además, su entorno permite disfrutar de rincones mágicos gracias a las rutas de senderismo que lo recorren

Como complemento a la jornada, es posible terminar con un baño en las pozas y piscinas naturales formadas por el río Árrago, recomendables en los meses más cálidos. Esta propuesta de senderismo resulta fácilmente accesible para quienes buscan desconectar en parajes tranquilos y representa una alternativa apacible a otras zonas de montaña más concurridas en Extremadura.

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