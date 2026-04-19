España

Jordi Cruz, cocinero: “Las patatas, las cebollas y los ajos esconden un secreto que tienes que conocer”

Es un consejo clave para alargar la vida útil de estos alimentos

Guardar
Así debes conservar las patatas, las cebollas y los ajos
Montaje de Infobae en el que aparece el cocinero Jordi Cruz

En la gastronomía mundial hay ingredientes que, por su sencillez y versatilidad, se han convertido en la base de innumerables recetas. Entre todos ellos, las patatas, las cebollas y los ajos ocupan un lugar esencial, dado que están presentes en sofritos, salsas, guisos y otras preparaciones.

Su combinación es capaz de transformar platos simples en recetas llenas de matices, algo que conoce muy de cerca Jordi Cruz, cocinero ganador de la estrella Michelin y juez del programa MasterChef. En uno de los últimos vídeos que ha subido a TikTok (@jordicruzof), ha explicado cómo tratar a estos básicos de la cocina.

“Las patatas, las cebollas y los ajos esconden un secreto que tienes que conocer”

El chef explica cómo la forma en la que almacenamos estos tres ingredientes en casa puede marcar una gran diferencia en su conservación. Aunque suelen compartirse espacios en la despensa, lo cierto es que no siempre es lo más adecuado si queremos mantener su calidad durante más tiempo.

La clave, según detalla, está en entender el comportamiento natural de cada uno de estos alimentos. La cebolla libera etileno, un gas que actúa como hormona vegetal y que acelera procesos como la maduración y la germinación en otros productos que están cerca. Por eso, cuando se almacena junto a las patatas, puede favorecer que estas broten antes de lo deseado.

En el caso de la patata, este proceso tiene una consecuencia importante: cuando germina, comienza a generar sustancias como la solanina, que en grandes cantidades puede resultar tóxica. Aunque sería necesario consumir una cantidad elevada para que suponga un riesgo real, lo recomendable es evitar ingerir patatas que hayan empezado a ponerse verdes.

El ingrediente secreto que el chef Jordi Cruz añade a la bechamel para que tenga más sabor.

Por el contrario, el ajo actúa de manera opuesta. Sus compuestos azufrados, entre los que destaca la alicina, pueden inhibir parcialmente la germinación de otros alimentos como la patata, ayudando a conservarlas en mejor estado durante más tiempo.

En la práctica, esto se traduce en pequeños detalles a la hora de organizar la despensa. Si las patatas aún están verdes o poco maduras, puede ser útil colocarlas temporalmente cerca de las cebollas, ya que el etileno que estas liberan favorece su maduración. Sin embargo, una vez alcanzan su punto óptimo, lo recomendable es colocarlas cerca de los ajos.

Otros alimentos con etileno

El etileno no es exclusivo de la cebolla: se trata de un gas natural que producen muchas frutas y verduras durante su proceso de maduración. Frutas como el plátano, la manzana, el aguacate o el tomate son grandes emisoras de este compuesto, lo que explica por qué pueden acelerar el madurado de otros productos que se encuentran cerca.

Por ejemplo, un plátano muy maduro puede hacer que las frutas vecinas alcancen su punto óptimo más rápido. Este fenómeno es el mismo que explica parte del comportamiento de conservación de las patatas en relación con otros alimentos. Por eso, separar o agrupar ciertos productos en la cocina no es solo una cuestión de orden, sino también de química.

Temas Relacionados

Jordi CruzCebollaAjoPatatasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Qué santo se festeja hoy: Santa Inés de Montepulciano y los onomásticos de este lunes 20 de abril

Con solo quince años, fue designada superiora, confiando su labor en la ayuda divina y la fe cristiana

Qué santo se festeja hoy: Santa Inés de Montepulciano y los onomásticos de este lunes 20 de abril

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

La normativa obliga a llevar visible la pegatina de la ITV como prueba de que el coche está en regla, y su ausencia puede derivar en una multa pese a haber pasado la revisión favorablemente

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 4 de este 19 de abril

Juegos Once compartió la combinación obtenida a las 17:00 horas; descubra si es usted el nuevo millonario

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 4 de este 19 de abril

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Cerrar el portal con llave puede impedir la evacuación rápida en emergencias y pone en riesgo la seguridad de todos los vecinos, especialmente de personas mayores, menores y residentes con movilidad reducida

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

El pueblo más pequeño del mundo con semáforos está en España: menos de 30 vecinos y en plena montaña

Reconocido con el Guinness World Records, la localidad cuenta con una única calle principal por la que discurre el tráfico atendiendo a la señal luminosa

El pueblo más pequeño del mundo con semáforos está en España: menos de 30 vecinos y en plena montaña
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

Condenan a más de un año de prisión al comandante del puesto de la Guardia Civil de Tolosa, Guipúzkoa, por acoso laboral continuado: “Soy peor que Putin”

Yolanda Díaz confirma que dejará el Congreso al final de la legislatura y zanja su futuro electoral: “No voy a ir en ninguna lista, en absoluto”

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad