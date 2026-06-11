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Una DANA dejará lluvias en el oeste de España mientras los termómetros se acercan a los 40 grados en el sur: estas son las regiones más afectadas

El calor intenso acompañará a los españoles y los turistas durante lo que queda de semana

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Dos personas pasean por el Patio de los Naranjos en Córdoba, a 10 de junio de 2026. (EFE/ Rafa Alcaide)
Dos personas pasean por el Patio de los Naranjos en Córdoba, a 10 de junio de 2026. (EFE/ Rafa Alcaide)

El ascenso térmico continúa y ya se empieza a notar especialmente en el sur de la península, donde los termómetros rozaron ayer los 40 grados. Andújar (Jaén) marcó la máxima nacional con 39,5 grados, seguida de Montoro (Córdoba) con 39,1 grados y Fuente Palmera (Córdoba) con 38,1 grados. Este jueves, el mercurio marcará máximas similares que incluso irán subiendo conforme se acerque el fin de la semana.

Durante esta jornada, continuará el tiempo estable, sin lluvias, salvo algún chubasco aislado de nuevo en zonas de montaña del este de la península y también podrá haber lloviznas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, conforme detalla en un comunicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Respecto al miércoles, las temperaturas serán más altas en el norte y centro de la península. Es más, tras varios días más fríos, se superarán los 24 grados en las comunidades cantábricas y rozando o alcanzando los 30 grados en la meseta norte y valle del Ebro. En la zona centro, se esperan que los termómetros marquen entre 32 y 34 grados; y entre 36 y 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

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Calima y más calor

El viernes continuará el tiempo estable, sin precipitaciones en general, aunque crecerán nubes por la tarde en el interior peninsular, en principio sin chubascos. “Se notarán este día los cielos turbios, pues entrará polvo en suspensión procedente del norte de África, que dará lugar a calima”, avisa el portavoz.

Las temperaturas seguirán subiendo y serán altas para la época del año en buena parte del país, con calor de pleno verano. En el sur de Galicia, ciudades como Ourense o Pontevedra rondarán los 32 grados. En el valle del Ebro y zonas de la meseta norte se superarán los 34, al igual que en la zona centro, y 36 a 38 grados se llegará en buena parte de la mitad sur. Se superarán los 38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. “También serán altos los valores nocturnos, pues de madrugada no se habrá bajado de 20 grados en zonas del sur del área mediterránea y también en zonas del interior de la mitad sur peninsular”, apunta del Campo.

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Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Fin de semana de piscina y playa

De cara al fin de semana, el sábado seguirán subiendo las temperaturas, especialmente en el tercio norte, donde el calor será muy intenso para lo que se acostumbra por allí. Temperaturas máximas, incluso "más de 10 grados superiores a las normales". Por ejemplo, en buena parte de Galicia se podrán alcanzar o superar los 32 grados. Esa temperatura, 32 grados, podrá llegarse en la propia ciudad de A Coruña. Lugo incluso podría alcanzar los 35 grados. El calor también será intenso en el resto del Cantábrico, con 33 grados y en Bilbao más de 36 grados. De nuevo, se superarán los 36 a 38 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Seguirá la calima y aunque el tiempo estará en general estable, podrán crecer nubes de evolución en la zona centro, sin descartar ya que este día pueda producirse algún chubasco aislado y acompañado de tormenta por la tarde.

El domingo lo más probable es que continúe este ambiente cálido, con un ligero repunte incluso en el este, mientras que por el oeste, por la influencia de una DANA no muy acusada que llegará desde el Atlántico, podrán crecer nubes de evolución y tener lugar algunos chubascos dispersos por la tarde en el interior del oeste de la península. Pero como decimos, un fin de semana en general bastante caluroso.

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