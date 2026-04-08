Receta de mascarpone de Jordi Cruz, ideal para tu tiramisú o tarta de queso: “A los 85 grados hay que pasar el fuego”

El mascarpone es un queso italiano que destaca por su textura cremosa y su sabor ligeramente dulce, lo que lo convierte en un ingrediente ideal para muchas recetas. Sin embargo, suele destacar especialmente en los postres, como el tiramisú o la tarta de queso.
A pesar de su evidente importancia en repostería, no siempre está disponible en todos los supermercados. Ya sea por este motivo, o porque prefieras preparar este lácteo en tu casa, la receta cumplirá tus expectativas.
Jordi Cruz, el cocinero español que es estrella Michelin y jurado del programa MasterChef, ha compartido su receta en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@jordicruzof).
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 20 minutos
- Cocción y reposo: 3 horas + 24 horas en nevera
- Tiempo total: 1 día y 3 horas
Ingredientes
- 2 litros de nata para montar (35 % materia grasa mínimo)
- 3-4 gramos de ácido cítrico en polvo (o 15 ml de zumo de limón)
- Plástico alimentario (film transparente)
- Paño fino y limpio
Cómo hacer mascarpone casero, paso a paso
- Vierte la nata en un cazo y ponla a fuego suave.
- Remueve constantemente hasta alcanzar 85ºC (si no tienes termómetro, busca que empiece a humear sin hervir).
- Retira del fuego y deja enfriar removiendo suavemente hasta que baje a 60ºC.
- Añade el ácido cítrico o el zumo de limón y mezcla suavemente hasta que espese un poco.
- Cubre con plástico alimentario y haz un pequeño agujero.
- Lleva a la nevera durante 3 horas.
- Pasado este tiempo, coloca un bol grande, pon encima un colador cubierto con un paño fino y vierte la mezcla.
- Guarda en la nevera, bien tapado, durante 24 horas para que escurra el suero.
- Transcurrido ese tiempo, retira el queso del paño: tu mascarpone casero está listo para usar.
- Consejo: utiliza nata con 35 % de materia grasa; si usas menos, no cuajará igual.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con 800 a 900 g de mascarpone, esta receta rinde aproximadamente para 10 porciones, dependiendo de la cantidad que utilices. Si quieres hacer preparaciones grandes y necesitas más, aumenta los ingredientes de manera proporcional para que no pierda sabor.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 400 kcal
- Grasas: 42 g
- Proteínas: 3 g
- Hidratos de carbono: 3 g
Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices, así como del método de preparación. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Es importante conservar el mascarpone en la nevera dentro de un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que absorba olores de otros alimentos. Se recomienda consumirlo en un plazo de 3 a 4 días. No es aconsejable congelarlo, ya que el frío altera su textura cremosa, haciendo que pierda suavidad y consistencia al descongelarse.