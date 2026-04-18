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El simple hábito de 10 minutos que ayuda a conciliar el sueño

La lectura antes de dormir se consolida como una alternativa eficaz frente a los suplementos

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Una persona yace en la cama, cubierto por un edredón blanco, leyendo un libro abierto bajo la luz cálida de una lámpara de noche sobre la mesita.
Leer antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una sociedad cada vez más acelerada, dormir bien se ha convertido en un desafío cotidiano para millones de personas. El insomnio, los despertares nocturnos y la dificultad para conciliar el sueño afectan no solo al descanso, sino también a la salud general. Frente a esta realidad, muchos recurren a suplementos como la melatonina o el magnesio buscando soluciones rápidas. Sin embargo, un hábito sencillo, accesible y de apenas unos minutos podría ser más eficaz de lo que parece.

El problema del sueño deficiente no es menor. Cuando no se duerme lo suficiente o se alteran los ciclos naturales, como las fases de sueño ligero, profundo y REM, las consecuencias afectan a la salud física, mental, emocional y cognitiva. Aun así, en lugar de revisar aspectos básicos como la actividad física, la alimentación o la gestión del estrés, es habitual apostar por “el suplemento de moda”.

Frente a esta tendencia, algunos expertos insisten en volver a lo esencial. “Quizá no necesitas otro suplemento de melatonina o magnesio para dormir, sino una actividad que calme tu sistema nervioso. Y una de las actividades más sencillas es leer un libro”, asegura Marcos Vázquez, divulgador y creador de Fitness Revolucionario, en declaraciones recogidas por Men’s Health.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Lo recomendable son libros físicos o dispositivos de tinta electrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista Trials respalda esta afirmación: leer antes de dormir, especialmente en formato físico o en dispositivos de tinta electrónica, mejora la calidad del descanso en comparación con no hacerlo. “No importa el libro que leas, si te pierdes en un libro absorbente puedes escapar de las preocupaciones y el estrés del mundo cotidiano y pasar un rato explorando los dominios de la imaginación del autor”, explicó el neuropsicólogo David Lewis en una entrevista con The Telegraph.

Los especialistas coinciden en que este tipo de hábitos ayudan a preparar el organismo para el descanso. Reducir la exposición a estímulos intensos antes de dormir y apostar por actividades tranquilas puede marcar una diferencia clara en la calidad del sueño, especialmente en personas con rutinas irregulares o altos niveles de estrés.

Los beneficios de leer antes de dormir

Más allá de los estudios, la lectura aporta ventajas claras para la salud mental y el descanso. Ayuda a reducir el estrés, mejora la concentración y favorece un estado de relajación que prepara al cuerpo para dormir. También actúa como un estímulo cognitivo, reforzando la memoria y la agilidad mental, según recoge el Instituto del Sueño.

Un reloj digital muestra 23:47 sobre una mesita de noche de madera. Una lámpara moderna ilumina tenuemente, y un hombre duerme en la cama, difuminado.
Convertir este hábito en una rutina nocturna permite al organismo asociarlo con el momento de desconexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Convertir este hábito en una rutina nocturna permite al organismo asociarlo con el momento de desconexión, facilitando la conciliación del sueño. Además, sustituir las pantallas por un libro reduce la sobreestimulación y ayuda a combatir el insomnio, al centrar la mente en una historia en lugar de en preocupaciones.

Otro de sus efectos positivos es su capacidad para generar un entorno mental más calmado. Al enfocar la atención en la lectura, disminuye el flujo de pensamientos intrusivos que suelen aparecer al final del día, reduciendo el estrés. Esto facilita que el cerebro entre de forma progresiva en un estado de reposo.

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