España da el ‘sorpasso’ energético: reduce su dependencia del gas y protege su economía con el auge de las renovables

Aerogenerador de Acciona Energía. REMITIDA / HANDOUT por ACCIONA ENERGÍA

La fuerte apuesta de España por las energías renovables en la generación de electricidad hace que avance hacia un modelo energético más autónomo, menos dependiente del gas y menos expuesto a las fluctuaciones del mercado gasista internacional. Estas son unas de las conclusiones de un informe elaborado por el servicio de estudios de BBVA Research, que analiza la transformación del sistema eléctrico español en los últimos años y su creciente compromiso con las energías limpias.

Los autores del informe sostienen que el crecimiento de la capacidad renovable ha sido determinante para reducir la dependencia de España de los combustibles fósiles y diversificar las fuentes de generación eléctrica, consolidando una tendencia estructural en la economía española.

Inciden en que el aumento de las energías limpias ha reducido de forma significativa “la vulnerabilidad del sistema eléctrico ante perturbaciones externas en el suministro de energía fósil”. En este sentido, señalan que “el aumento de la generación renovable ha permitido reducir la exposición de la economía española a los shocks asociados al gas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Unas ventajas que reconoció este miércoles el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, al poner en valor que España, en un contexto de crisis energética como el actual derivado del conflicto en Oriente Medio, representa “un ejemplo de éxito” por su apuesta por la transición energética.

Groizard considera que el despliegue renovable y de eficiencia está teniendo resultados, por lo que destacó la importancia de “seguir aprovechando las oportunidades, que pasan, en parte, por la electrificación” e incidió en que España cuenta con un sector energético “de los más sólidos de Europa, que nos permite respirar un poco más tranquilos que el resto del Mundo" en un contexto de crisis como el actual.

A pesar de estos avances, España sigue teniendo una dependencia energética exterior del orden del 68%. Ante ella, el secretario de Estado de Energía reconoce que hay que seguir reduciéndola y que “queda mucho trabajo por hacer”.

Recursos naturales, inversión y política: los ejes de la transformación

El cambio de modelo energético que vive España es el resultado de un proceso de transformación progresivo, en el que confluyen factores naturales y estratégicos. “España cuenta con condiciones favorables para la producción de energía solar y eólica, lo que ha facilitado su expansión”, apuntan los analistas de BBVA Research en su estudio.

Los óptimos recursos naturales, como horas de sol y de viento, se combinan con decisiones de política económica y la inversión privada que han impulsado la consolidación de un modelo más competitivo frente a las energías fósiles. “España avanza hacia un sistema energético más diversificado, lo que refuerza su capacidad de adaptación ante cambios en el entorno energético internacional”, destacan los autores del informe.

La nueva planta fotovoltaica Castaño Solar en España.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables), Santiago Gómez, estima que las energías renovables han vuelto a demostrar su capacidad para salvaguardar la seguridad energética ante un nuevo conflicto geopolítico.

“Hemos vuelto a vivir un año de récord, con la incorporación de más de 11 GW de potencia renovable, lo cual nos genera retos aún mayores para el futuro en la integración de esa energía en el sistema, dados los tímidos incrementos de la demanda, así como el incumplimiento del ritmo de electrificación de nuestra economía”.

Impacto en la economía y los precios

La reducción del peso del gas en la generación de electricidad tiene efectos directos sobre la economía española. Según el informe, “el menor peso del gas en el mix energético reduce la sensibilidad de la economía a variaciones en los precios internacionales de esta materia prima”. Además –destacan los autores- “la mayor penetración de energías renovables contribuye a moderar el coste de la electricidad en escenarios de tensión en los mercados internacionales”.

En este sentido, la transición energética no solo responde a objetivos medioambientales, sino también a una estrategia de protección económica frente a la volatilidad de los mercados energéticos.

Pese a los avances registrados, el estudio advierte de que el proceso de transición energética aún enfrenta desafíos importantes. Uno de los principales es establecer mecanismos que garanticen la estabilidad del sistema eléctrico en un contexto de mayor presencia de fuentes renovables, cuya producción es variable.

Parque eólico.

“La integración de un mayor volumen de generación renovable requiere avances adicionales en redes y en soluciones de almacenamiento para garantizar la seguridad del suministro”, señalan los expertos de BBVA Research.

En este sentido, subrayan que los progresos logrados hasta ahora no eliminan la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras y tecnologías que permitan gestionar la variabilidad de las energías renovables de forma eficiente.

El informe concluye que la evolución reciente, “sitúa a España en una posición más sólida frente a posibles episodios de tensión energética internacional, debido a que la diversificación del sistema y el avance de las renovables “refuerzan su resiliencia económica y energética”.