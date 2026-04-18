El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

El precio del petróleo ha registrado una caída en la última semana impulsado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque el nuevo anuncio de Teherán de imponer de nuevo un control estricto sobre esta vía estratégica vuelve a sembrar dudas. En concreto, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha bajado cerca de un 5% en los últimos siete días, hasta situarse en 90,38 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, ha caído más de un 13%, hasta los 83,85 dólares.

El movimiento más brusco se produjo el viernes, cuando el Brent se desplomó un 9,07% y el WTI un 11,45% tras el anuncio iraní de reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La evolución del crudo durante la semana ha estado marcada por los movimientos geopolíticos. En los primeros días, los precios repuntaron con fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con bloquear el estrecho, lo que disparó los temores a una interrupción del suministro. Posteriormente, los precios se estabilizaron, aunque el jueves volvieron a subir ante las dudas de los inversores sobre el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán. El giro llegó el viernes, cuando el anuncio de reapertura del paso marítimo provocó un fuerte ajuste a la baja.

Irán reestablece un “control estricto” sobre Ormuz

Sin embargo, ese alivio ha sido corto. Este sábado, Irán ha asegurado que ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, lo que implica nuevas restricciones al tránsito marítimo y reintroduce el riesgo de tensiones en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Las autoridades iraníes han vinculado esta decisión a la continuidad del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, y han advertido de que la situación no se normalizará mientras no se restablezca la plena libertad de navegación.

Extracción de petróleo. (Europa Press)

El estrecho de Ormuz es una vía de transito clave para el mercado energético global, ya que canaliza cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo. Cualquier alteración en su operativa tiene un impacto inmediato en los precios y en las expectativas de suministro.

El crudo continúa siendo un 25% más caro que antes de la guerra

Pese a la reciente caída, el crudo sigue acumulando una subida cercana al 25% desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. En este periodo, el Brent llegó a alcanzar un máximo de 119,5 dólares el 9 de marzo, mientras que el WTI tocó los 117,63 dólares el 7 de abril. Expertos citados por EFE coinciden en que, aunque el mercado es hoy menos dependiente del petróleo que hace décadas, la prolongación del conflicto podría traducirse en mayores presiones inflacionistas, subidas de tipos de interés y una desaceleración económica global.

No obstante, consideran que la actual disrupción podría ser limitada en el tiempo. Señalan que, aunque los precios al contado han subido con intensidad, las cotizaciones a varios años vista apenas han variado, lo que refleja unas expectativas de normalización a medio plazo. En este contexto, los analistas contemplan distintos escenarios para la evolución del crudo. En el más adverso, el barril podría acercarse a los 120 dólares si se prolongan las restricciones en Ormuz, mientras que en un escenario intermedio se mantendría por debajo de los 100 dólares y, en el más favorable, podría caer incluso por debajo de los 80 dólares.