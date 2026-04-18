España

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

La caída del crudo llega tras la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, clave para el 20% del suministro mundial, aunque las tensiones vuelven a aumentar con nuevas restricciones iraníes

Guardar
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó como "alentadores" los recientes acontecimientos, celebrando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y el anunciado en el Líbano.

El precio del petróleo ha registrado una caída en la última semana impulsado por las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque el nuevo anuncio de Teherán de imponer de nuevo un control estricto sobre esta vía estratégica vuelve a sembrar dudas. En concreto, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, ha bajado cerca de un 5% en los últimos siete días, hasta situarse en 90,38 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, ha caído más de un 13%, hasta los 83,85 dólares.

El movimiento más brusco se produjo el viernes, cuando el Brent se desplomó un 9,07% y el WTI un 11,45% tras el anuncio iraní de reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La evolución del crudo durante la semana ha estado marcada por los movimientos geopolíticos. En los primeros días, los precios repuntaron con fuerza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con bloquear el estrecho, lo que disparó los temores a una interrupción del suministro. Posteriormente, los precios se estabilizaron, aunque el jueves volvieron a subir ante las dudas de los inversores sobre el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán. El giro llegó el viernes, cuando el anuncio de reapertura del paso marítimo provocó un fuerte ajuste a la baja.

Irán reestablece un “control estricto” sobre Ormuz

Sin embargo, ese alivio ha sido corto. Este sábado, Irán ha asegurado que ha vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, lo que implica nuevas restricciones al tránsito marítimo y reintroduce el riesgo de tensiones en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Las autoridades iraníes han vinculado esta decisión a la continuidad del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, y han advertido de que la situación no se normalizará mientras no se restablezca la plena libertad de navegación.

Extracción de petróleo. (Europa Press)
Extracción de petróleo. (Europa Press)

El estrecho de Ormuz es una vía de transito clave para el mercado energético global, ya que canaliza cerca del 20% del petróleo que se consume en el mundo. Cualquier alteración en su operativa tiene un impacto inmediato en los precios y en las expectativas de suministro.

El crudo continúa siendo un 25% más caro que antes de la guerra

Pese a la reciente caída, el crudo sigue acumulando una subida cercana al 25% desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero. En este periodo, el Brent llegó a alcanzar un máximo de 119,5 dólares el 9 de marzo, mientras que el WTI tocó los 117,63 dólares el 7 de abril. Expertos citados por EFE coinciden en que, aunque el mercado es hoy menos dependiente del petróleo que hace décadas, la prolongación del conflicto podría traducirse en mayores presiones inflacionistas, subidas de tipos de interés y una desaceleración económica global.

No obstante, consideran que la actual disrupción podría ser limitada en el tiempo. Señalan que, aunque los precios al contado han subido con intensidad, las cotizaciones a varios años vista apenas han variado, lo que refleja unas expectativas de normalización a medio plazo. En este contexto, los analistas contemplan distintos escenarios para la evolución del crudo. En el más adverso, el barril podría acercarse a los 120 dólares si se prolongan las restricciones en Ormuz, mientras que en un escenario intermedio se mantendría por debajo de los 100 dólares y, en el más favorable, podría caer incluso por debajo de los 80 dólares.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIranEstrecho de OrmuzEEUUDonald TrumpComercioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

El padre de Felipe VI ha concedido una entrevista al diario francés ‘Le Figaro’, donde ha hablado del futuro de la Corona española

El rey Juan Carlos I rompe su silencio sobre la princesa Leonor: “Tendría que estar más en primera línea, da buena imagen a la monarquía”

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

El nobel de literatura intentó durante ocho años crear una relación con la escritora madrileña

Salen a la luz las cartas que revelan el amor imposible entre Cela y Dolores Franco, madre de Javier Marías: “Si no me quieres como amigo, quiéreme como a un perro”

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Así lo ha expresado la dirigente opositora venezolana en la capital española en una rueda de prensa a la que Edmundo González no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Así lo ha expresado el presidente del Gobierno durante su intervención en el evento, en el que diversos mandatarios y representantes progresistas han puesto en valor la defensa del multilateralismo, el diálogo y la cooperación ante el avance de discursos extremistas y la normalización de la violencia

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

La prensa internacional se rinde ante Leonor: “Es una princesa en más de un sentido”

La prensa europea analiza el peso histórico de la heredera y su rol institucional, que brilla con fuerza en plena formación militar

La prensa internacional se rinde ante Leonor: “Es una princesa en más de un sentido”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”