Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, califica de "anomalía" la proliferación de contratos de alquiler temporales de menos de un año y aboga por una regulación más transversal del mercado para proteger a familias y estudiantes.

La regulación del mercado del alquiler en Cataluña ha comenzado a mostrar su impacto en la evolución de los contratos y los precios, especialmente tras la entrada en vigor del tope de rentas y las nuevas exigencias para los arrendamientos temporales. Según los datos difundidos por el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), en la comunidad autónoma se registraron 1.233 contratos menos en modalidad de alquiler temporal durante el cuarto trimestre de 2025, el primer descenso desde que entró en vigor el tope de precios para el alquiler.

Pese a que la reducción inicial de la oferta atrajo criticas sobre la efectividad de las medidas tomadas para estabilizar el mercado del alquiler, las últimas cifras reflejan una reconfiguración progresiva del mercado hacia el arrendamiento habitual.

La organización atribuye este descenso a la nueva normativa aprobada el 18 de diciembre de 2025 en el Parlament. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, subrayó en un comunicado que la caída de contratos coincide con la aplicación de la regulación, que obliga a todos los alquileres residenciales, incluidos los de corta duración, a respetar el límite de precios en las zonas declaradas tensionadas. Además, los contratos temporales ahora requieren justificar de forma expresa la finalidad del arrendamiento.

Regulación y comportamiento de los precios

El efecto de la nueva regulación también se ha visto reflejado en la evolución de los precios. En la ciudad de Barcelona, los alquileres bajaron un 2,7% durante el cuarto trimestre de 2025. En los municipios catalogados como zonas tensionadas, la variación fue mínima, con un incremento del 1,6%. En contraste, los municipios que no se encuentran dentro de estas áreas experimentaron un aumento del 9,4% en los precios de alquiler, una cifra que supera el ritmo de la inflación registrado en el mismo periodo.

Un cartel anuncia un piso en alquiler. (Europa Press)

El cumplimiento de la ley estatal de vivienda llevó a que, en marzo de 2025, la limitación de precios alcanzase 271 municipios catalanes, entre ellos Barcelona. Estas localidades cumplen con al menos uno de los requisitos legales para ser consideradas zonas tensionadas.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el precio medio mensual de los contratos de alquiler habitual en Cataluña se situó en 884,19 euros. Dentro de las zonas tensionadas, el promedio fue de 901,69 euros. Fuera de estas áreas, el valor medio descendió a 639 euros. La ciudad de Barcelona, por su parte, presentó una media mensual de 1.160,99 euros. La inflación acumulada entre el primer trimestre de 2024 y el cierre de 2025 fue del 4,1% en Cataluña. En ese mismo periodo, el precio del alquiler evolucionó de manera más moderada que el índice general de precios.

Crecimiento del alquiler habitual frente al de temporada

En oposición a la disminución en los contratos de alquiler de temporada, el alquiler habitual mostró un crecimiento sostenido. En el cuarto trimestre de 2025, Cataluña sumó 1.882 contratos netos de este tipo, de los cuales 1.495 correspondieron a municipios considerados zonas tensionadas. Este saldo se calculó restando las cancelaciones de los nuevos contratos que depositaron la fianza obligatoria.

Durante todo el año 2025, el parque de contratos de alquiler habitual en la región se incrementó en 8.895. Según la consellería, este dato sugiere que existe un desplazamiento progresivo de la oferta y la demanda hacia el alquiler estable, en detrimento de los arrendamientos temporales.

*Con información de agencias