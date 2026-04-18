Descubren que una cocinera metía pastillas para dormir en las cenas a domicilio para luego robar a sus clientes. (Freepik)

Una propuesta tentadora, un menú sofisticado y la promesa de una velada íntima en casa. Lo que parecía una experiencia gastronómica de lujo terminó siendo, para varias víctimas, una pesadilla difícil de olvidar. La detención de una cocinera que ofrecía cenas a domicilio ha destapado un inquietante método de estafa que combinaba seducción, engaño y sustancias farmacológicas para dejar indefensos a sus clientes y vaciar sus bolsillos sin que pudieran reaccionar.

La principal sospechosa es una mujer de 49 años que operaba en internet bajo el alias de “Chef Francesca”, también identificada como Ester Giglio. Junto a un cómplice de 63 años, fueron arrestados por la policía italiana por orden de un juez de instrucción en Ivrea, cerca de Turín.

Según los investigadores, ambos formaban parte de un plan cuidadosamente organizado para atraer a víctimas a través de una página web de citas, donde construían perfiles falsos y generaban confianza antes del encuentro, según recoge el medio La Depeche.

La estrategia comenzaba con una imagen cuidada y una oferta difícil de rechazar: cenas “exclusivas”, “refinadas” y “personalizadas” en la comodidad del hogar. Una vez establecido el contacto, la mujer acudía sola a la vivienda de los clientes, preparaba los platos y compartía la velada como si se tratara de una experiencia gastronómica privada de alto nivel. Sin embargo, la experiencia culinaria escondía un peligroso ingrediente: pastillas para dormir.

La chef ofrecía cenas “exclusivas”, “refinadas” y “personalizadas” en la comodidad del hogar. (Freepik)

Un plato con efectos devastadores

El caso salió a la luz tras la intervención del hijo de un jubilado de 68 años, quien alertó a las autoridades al no conseguir contactar con su padre. El hombre fue hallado en su domicilio en estado de confusión y completamente desorientado. Horas antes había compartido una cena con la supuesta chef, sin imaginar lo que realmente había ocurrido durante aquella velada.

El menú incluía espaguetis con almejas (spaghetti alle vongole), un plato tradicional italiano que, según la investigación, contenía benzodiacepinas. Este tipo de fármacos se utiliza habitualmente para tratar la ansiedad o el insomnio, pero administrado sin control puede provocar una fuerte sedación, pérdida de orientación y lagunas de memoria.

Aprovechando ese estado causado por las pastillas para dormir, los sospechosos habrían sustraído dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentos personales e incluso un reloj de alto valor. Solo en efectivo, la víctima habría perdido cerca de 10.000 euros.

Tras ingerir pastillas para dormir, la chef les robaba. (Freepik)

Las pesquisas avanzaron rápidamente gracias a las grabaciones de cámaras de seguridad, que permitieron identificar a la mujer y reconstruir parte de su actividad. En el registro de la vivienda de los detenidos, la policía encontró unos 8.000 euros en efectivo, medicamentos de uso controlado, varios teléfonos móviles registrados con identidades falsas, así como objetos pertenecientes a la víctima, incluidas tarjetas bancarias y el reloj sustraído.

Además, uno de los hallazgos más inquietantes fue una agenda con una lista de posibles objetivos, lo que hace pensar a los investigadores que el número de afectados podría ser mayor de lo que se conoce actualmente.

El caso sigue bajo investigación de la fiscalía de Ivrea, que intenta determinar el alcance total de la trama y localizar a otras posibles víctimas. Las autoridades advierten del riesgo de este tipo de fraudes que combinan plataformas digitales, engaño personal y vulnerabilidad en entornos privados.