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El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

Koke, último testigo de 2013; Oyarzabal y cuatro compañeros, del título de 2021

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Mikel Oyarzabal y Koke. (EFE/Juan Herrero)
Mikel Oyarzabal y Koke. (EFE/Juan Herrero)

La final de la Copa del Rey 2026 no solo medirá las fuerzas entre colchoneros y txuri-urdis. Hay mucha historia detrás llena de cicatrices, choque de estilos y nombres que conectan los clubes. La última vez que se vieron las caras fue hace casi 40 años, en 1987, donde la Real Sociedad salió campeona con una parada de Luis Arconada en penaltis.

Desde entonces, el fútbol ha dado muchas vueltas y este sábado, La Cartuja se convierte en territorio de revancha o gloria.

El primer foco se centra en los vestuarios. Por parte del Atlético de Madrid, la respuesta es breve: Koke Resurrección. Capitán, brújula y último superviviente de aquella noche mágica de 2013 en el Santiago Bernabéu. Tenía 21 años entonces. Trece años después, regresa como leyenda rojiblanca para alzar el título de Copa. El resto de la plantilla colchonera llega a esta cita sin haber pisado nunca una final copera con el escudo rojiblanco en el pecho.

En cambio, la Real Sociedad presenta una columna vertebral que ya conoce lo que es levantar la Copa del Rey al cielo de Sevilla. Cinco jugadores de la plantilla actual estuvieron en la final de 2021 en la que los donostiarras vencieron al Athletic Club: Mikel Oyarzabal, Álex Remiro, Igor Zubeldia, Aritz Elustondo y Ander Barrenetxea. También continúa Aihen Muñoz, aunque entonces desde un rol secundario.

El capitán y bastión txuri-urdin fue el autor del único gol del partido. De penalti. “Queda el último paso. Esta vez con nuestra gente será especial”, avisó el delantero, que reconoce que son días en los que “cuesta mucho dormir” de la ilusión.

El tridente “realista” del Cholo

Aquí está el verdadero morbo de esta final. Tres jugadores con los que probablemente cuente el Cholo Simeone, Antoine Griezmann, Robin Le Normand y Alexander Sørloth, no solo pasaron por la Real Sociedad, sino que en San Sebastián se convirtieron en los futbolistas de élite que son hoy.

Griezmann es el caso más emblemático. Llegó a Zubieta con 14 años cuando otros clubes le cerraban las puertas por su estatura. Disputó 202 partidos y marcó 52 goles con la camiseta blanquiazul, viviendo desde el ascenso a Segunda hasta la primera clasificación europea.

Vela
Antoine Griezmann en la Real Sociedad. (X/Real Sociedad)

Le Normand es quizás quien tiene el recuerdo más fresco de la gloria vasca. Disputó 221 encuentros de blanquiazul y fue uno de los héroes que levantó la Copa en 2021.

Le Normand, en la Real Sociedad. (EFE/Javier Etxezarreta)
Le Normand, en la Real Sociedad. (EFE/Javier Etxezarreta)

Sørloth, por su parte, dejó una huella profunda en Anoeta con 32 goles en 90 partidos. Y hay un dato que añade más picante al asunto: el noruego fue el verdugo del Atlético en los octavos de final de la Copa de 2022, marcando uno de los goles que eliminó a los de Simeone.

Sorloth en la Real Sociedad. (REUTERS/Javier Barbancho)
Sorloth en la Real Sociedad. (REUTERS/Javier Barbancho)

Entre la euforia y los pies en la tierra

El Atlético llega lanzado tras eliminar al Barcelona en la Champions, pero Diego Simeone se encarga de rebajar la excitación: “Volvemos a la tierra, que es lo que cuenta”. El Cholo no cambia su manual ni en los momentos de máxima euforia. “Tengo un plan y no me voy a mover de eso”, insistió en la rueda de prensa previa al partido.

Por su parte, la Real llega completamente transformada gracias al ‘efecto Matarrazzo’, peleando por Europa y devolviendo la sensación al equipo que dejó Imano Alguacil.

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