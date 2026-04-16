Europa se quedará sin combustible para aviones en seis semanas, según el director de la AEI

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de Iberia Express en la pista del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid, España. 27 de agosto de 2022. REUTERS/Isabel Infantes

El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha advertido este jueves sobre el riesgo de que Europa experimente cancelaciones de vuelos en un plazo breve si se mantiene el bloqueo del suministro de petróleo asociado a la guerra con Irán. Según ha declarado Birol en una entrevista concebida a AP, la región dispone de “quizás seis semanas de combustible para aviones”.

Esta declaración marca una fecha clave para el normal funcionamiento del tráfico aéreo del continente. Esta situación se atribuye al cierre del tráfico de crudo y otros productos energéticos a través del estrecho de Ormuz provocado por el conflicto en Irán, afectando de manera inminente a la operativa aérea en el continente. La ausencia de una reapertura del canal podría traducirse pronto en la cancelación de ciertos trayectos entre ciudades europeas debido a la escasez de queroseno.

Birol ha calificado la coyuntura generada por la interrupción de las exportaciones energéticas como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás”. El director de la AIE ha explicado que el panorama contempla no solo la amenaza sobre la aviación europea, sino un “aumento en los precios de la gasolina, un aumento en los precios del gas y un aumento en los precios de la electricidad”.

En su opinión, la duración del conflicto determinará el alcance de sus consecuencias, y “cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”.

El ministro de Economía pone en valor que España parte de una situación "estructuralmente más fuerte" para hacer frente a este tipo de 'shocks'.

Las repercusiones económicas del bloque de Ormuz

Según el director de la AIE, el impacto económico global del bloqueo repercutirá de manera desigual, castigando en mayor medida a los países en desarrollo de Asia, África y América Latina. En su entrevista con AP, el economista turco ha precisado que “los países que más sufrirán no serán aquellos cuyas voces se escuchen con mayor frecuencia”, en alusión al peso desigual de las consecuencias.

El director de la AIE ha insistido en la universalidad del problema: “Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis”, ha recalcado, volviendo a poner el foco en la gravedad y extensión del escenario.

El bloqueo del estrecho de Ormuz afecta al tránsito de petróleo, gas y otros suministros energéticos esenciales. La continuidad de esta situación, ha reiterado Birol, impediría abastecer ciertos productos en el mercado europeo, pudiendo provocar “pronto” la cancelación de rutas aéreas por “falta de combustible para aviones”.

Fatih Birol ha recordado en su entrevista, concedida en parís, que la única vía para evitar que estos problemas se agraven pasa por la reanudación estable del flujo a través del estrecho, bajo riesgo de intensificarse la crisis energética actual.

Imagen de archivo de varios aviones de Lufthansa estacionados en el aeropuerto de Fráncfort (Alemania).EFE/EPA/RONALD WITTEK

Crece la preocupación en Bruselas

Desde la Unión Europea ya han trasladado a sus órganos internos la preocupación por quedarse sin combustible para aviones en los próximos meses. Durante una comparecencia ante los medios, la portavoz de la Comisión, Anna-Kaisa Itkonen, explicó: “Actualmente no hay indicios de escasez de combustible en la Unión Europea, pero podrían producirse problemas de suministro en un futuro próximo, especialmente en lo que respecta al combustible para aviones”.

Además, las principales aerolíneas europeas han trasladado a Bruselas una batería de propuestas para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán sobre el sector aéreo. La asociación Airlines for Europe (A4E), que agrupa a compañías como Lufthansa, Air France-KLM, Volotea, Ryanair y easyJet, ha solicitado la aplicación de medidas extraordinarias ante el riesgo de que la crisis energética termine afectando a la operativa de los vuelos en el continente.

El documento presentado ante la Comisión Europea recoge la petición de una supervisión reforzada del suministro de combustible para aviones y del mercado de carbono, asó como la eliminación de algunos impuestos sectoriales y una revisión de la normativa sobre reservas estratégicas de petróleo.