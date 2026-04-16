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La primera entrevista del hijo mayor de Sara Carbonero e Iker Casillas, Martín: “Quiero hacer mi propia carrera”

Con 12 años, el joven brilla en la cantera del Real Madrid y la Selección Sub-12. Ahora, ha roto su silencio y ha hablado de su trayectoria profesional en el fútbol con José Ramón de la Morena

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Iker Casillas y Sara Carbonero se unen por sus hijos (Europa Press)
Iker Casillas y Sara Carbonero se unen por sus hijos (Europa Press)

Durante años, el hermetismo fue la norma. Iker Casillas y Sara Carbonero tejieron un blindaje casi impenetrable alrededor de sus hijos, buscando para ellos esa “infancia tranquila, feliz y anónima” que a menudo se le niega a la descendencia de las leyendas. Pero el talento, a veces, es demasiado ruidoso para permanecer en la sombra. A sus 12 años, Martín Casillas Carbonero ya no es solo “el hijo de”; es una realidad deportiva que empieza a reclamar su propio espacio en el mundo del deporte.

El destino parece haberle otorgado los guantes por herencia genética. Tras formarse en un club de Pozuelo, Martín aterrizó en el Alevín A del Real Madrid en 2022. Hoy, consolidado como una de las grandes promesas de la cantera blanca y pieza clave en la Selección Española Sub-12, el joven guardameta ha decidido dar un paso al frente y compartir sus primeras impresiones en un entorno muy especial: el programa Resonancia de Corazón, conducido por el veterano José Ramón de la Morena.

Martín, el primogénito de Sara Carbonero e Iker Casillas, habla de su trayectoria en la cantera del Real Madrid junto a José Ramón de la Morena (Instagram / @joseramondelamorena @laliga)
Martín, el primogénito de Sara Carbonero e Iker Casillas, habla de su trayectoria en la cantera del Real Madrid junto a José Ramón de la Morena (Instagram / @joseramondelamorena @laliga)

Acompañado por sus compañeros David Sánchez Miralles y Ethan Balboa (hijo del exmadridista Javi Balboa), Martín analizó una temporada que califica de “muy positiva”. Con la naturalidad de quien ha crecido en un vestuario, rememoró la épica victoria ante el Atlético de Madrid: “Fue un milagro porque metimos 4 en 24 minutos”, relató con entusiasmo.

Sin embargo, más allá de los números, Martín destaca por su madurez y un carisma que cohesiona al grupo. “Tenemos un equipo muy bien formado. Hemos logrado muchos torneos juntos y nos animamos entre nosotros”, afirma, dejando claro que entiende el fútbol como un esfuerzo colectivo.

La sombra del mito y la complicidad fraternal

Crecer con el apellido Casillas en la espalda de una camiseta de portero no es tarea fácil. Martín admira profundamente a su padre, pero su declaración de intenciones es tajante: “Yo soy Martín Casillas, soy el hijo, pero quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen”. Un ruego de identidad propia que llega justo cuando su repercusión mediática crece; sus amigos ya le llaman para felicitarle tras ver sus intervenciones en televisión.

El portero español Iker Casillas celebra la victoria por 1-0 contra Holanda en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. EFE/SRDJAN /Archivo
El portero español Iker Casillas celebra la victoria por 1-0 contra Holanda en la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. EFE/SRDJAN /Archivo

En este camino hacia la élite, su hermano menor, Lucas, es su gran aliado. Lucas también defiende la portería y la conexión entre ambos quedó patente tras el derbi madrileño, cuando Martín corrió a la grada para fundirse en un abrazo con él. “Estábamos muy contentos y mi hermano también, se le escaparon algunas lágrimas”, confesó Martín, revelando la sensibilidad que une a los dos hermanos.

Mientras Martín brilla en el césped, la familia atraviesa uno de sus momentos más amargos en el ámbito privado. El fallecimiento de Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero, ha dejado un vacío inmenso. El pasado lunes, la localidad toledana de Corral de Almaguer se convirtió en el escenario del último adiós, donde se pudo ver la unión inquebrantable del círculo de la periodista.

Sara estuvo arropada en todo momento por su pareja, Jota Cabrera, y contó con el apoyo incondicional de Iker Casillas, demostrando que el bienestar de sus hijos es la prioridad absoluta. Rostros conocidos como Matías Prats, Isabel Jiménez y Raquel Perera también estuvieron presentes para sostener a Sara en este duro trance.

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