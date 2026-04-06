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Somnifobia, el miedo a quedarse dormido: causas, síntomas y tratamiento

Esta fobia impide a quienes la padecen disfrutar de un buen descanso nocturno

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Cada vez más personas sufren dificultades para dormir o mantener el sueño. (Adobe Stock)
Cada vez más personas sufren dificultades para dormir o mantener el sueño. (Adobe Stock)

Mantener un sueño de calidad es uno de los aspectos clave para mantener una buena salud, pero es un paso cada vez más difícil de cumplir para la población española. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre un 20 y un 40% de la población adulta sufre en algún momento de su vida dificultades para conciliar o mantener el sueño. En uno de cada diez adultos, estos problemas responden a un trastorno del sueño crónico y grave, si bien los expertos de la SEN apuntan que la cifra podría ser mayor, pues un gran número de pacientes no están diagnosticados.

Entre ellos, están aquellos que padecen somnifobia, una condición poco frecuente por la cual las personas sufren un miedo irracional e incontrolable a irse a la cama y quedarse dormidos. También conocido como hipnofobia o clinofobia, este trastorno provoca con el tiempo un deterioro importante de la salud, tanto mental como física, debido a la falta de descanso.

Según la doctora Daniela Silva, “quienes padecen somnifobia perciben el sueño como un momento de estrés en lugar de descanso”. Mientras unos están deseando meterse entre las sábanas, los pacientes con somnifobia ven en este acto un momento de ansiedad y pánico. “Esta interpretación hace que el cerebro active sistemas de alerta justo cuando el organismo debería prepararse para recuperarse, alterando los procesos biológicos del descanso y dificultando la regulación emocional y la recuperación física”, añade.

Las causas de esta patología no están claras. Algunos especialistas apuntan a experiencias traumáticas como posible origen de este miedo, pero también puede darse como parte de un trastorno de ansiedad o depresión no atendido. Quienes lo padecen sienten miedo ante la posibilidad de tener pesadillas, no despertar nunca o que ocurra algo malo durante su descanso.

Síntomas de la somnifobia

Una mujer en la cama tras no haber descansado durante la noche (Freepik)
Una mujer en la cama tras no haber descansado durante la noche (Freepik)

La somnifobia provoca una serie de manifestaciones físicas, cognitivas y conductuales que terminan por alterar los mecanismos biológicos del sueño. La presentación puede cambiar en cada paciente, pero los síntomas más frecuentes son:

  • Respiración entrecortada o sensación de falta de aire al acostarse. Ante la idea de acostarse, el sistema nervioso simpático se activa, ocasionando una respuesta de alerta en el cuerpo. Esto puede provocar una respiración más rápida y superficial, dificultando la relajación del diafragma y del pecho, lo que genera una sensación de falta de aire o de presión torácica.
  • Sudoración y temblores. Con el estrés que se sufre a la hora de irse a la cama, se incrementa la liberación de adrenalina y cortisol, lo que se traduce en sudoración intensa, temblores y palpitaciones. El organismo percibe el dormir como una amenaza, lo que impide que los músculos se relajen y que el cuerpo se prepare para el descanso.
  • Ansiedad anticipatoria. Provoca náuseas, pesadez estomacal o malestar abdominal antes de dormir. En consecuencia, la hora de acostarse se retrasa.
  • Pensamientos catastrofistas. Quienes padecen somnifobia pueden anticipar escenarios extremos, como no despertar o sufrir algún problema mientras duermen. Estas preocupaciones generan una hipervigilancia constante.

Tratamiento

Para la doctora Silva, “comprender esta dinámica es fundamental para identificar y tratar a tiempo este miedo, antes de que se consolide un patrón de sueño fragmentado que comprometa la calidad del descanso de manera persistente”. El tratamiento pasa por una terapia psicológica, con la que el paciente logre aceptar, lidiar y superar esta fobia.

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