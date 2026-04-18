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7 cambios en tu habitación que harán que descanses mejor

Las claves para poder conciliar el sueño y estar traqnuilo en tu domitorio

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Una persona duerme en una cama en una habitación oscura; en la mesa de noche, una máquina de ruido blanco con luz tenue y un teléfono móvil.
Los cambios en tu dormitorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es más que un deseo: es una necesidad para el cuerpo y la mente. Un descanso insuficiente afecta la concentración, el ánimo y hasta el sistema inmunológico. Por eso, transformar el dormitorio en un espacio que facilite el sueño se convierte en una prioridad si quieres despertarte realmente recuperado cada mañana.

La calidad del sueño no depende solo de la hora a la que te acuestas o te levantas. Factores como la luz, el orden, los colores y la presencia de tecnología en el dormitorio inciden directamente en la facilidad para conciliar el sueño y evitar despertares nocturnos. Pequeños cambios en el entorno pueden tener efectos inmediatos, sin necesidad de gastar dinero ni hacer grandes reformas.

Según la Organización Mundial de la Salud, dormir entre siete y nueve horas al día es lo recomendable para adultos. Sin embargo, lograr ese objetivo es difícil si el espacio donde descansas está mal acondicionado. Estos siete ajustes en tu dormitorio pueden marcar la diferencia y ayudarte a dormir mejor desde hoy mismo.

Siete cambios clave para dormir mejor

  • Oscurece al máximo la habitación: Instala cortinas opacas, apaga todas las luces y cubre cualquier indicador luminoso de aparatos electrónicos. La oscuridad ayuda al cuerpo a producir melatonina, la hormona que induce el sueño.
  • Elimina pantallas: Saca móviles, tablets y televisión del dormitorio. La luz azul que emiten estos dispositivos inhibe la melatonina e impide que el cerebro se relaje. Si necesitas despertador, usa uno tradicional y deja el móvil fuera de la habitación.
  • Reduce el ruido visual: Mantén mesillas y superficies despejadas, guarda ropa y objetos que no uses. El desorden genera estrés y dificulta que la mente entre en modo descanso.
  • Apuesta por colores suaves: Pinta las paredes y elige textiles en tonos claros y neutros, como blanco roto, arena, gris suave o azul claro. Los colores intensos activan el cerebro y dificultan la relajación.

Cuáles son los factores que explican por qué hay personas que experimentan baba nocturna con mayor frecuencia que otras al dormir

  • Ventila a diario: Abre las ventanas al menos diez minutos al día, preferiblemente por la mañana y antes de dormir. Un ambiente cargado o sin renovación de aire puede provocar despertares y sensación de fatiga al despertar.
  • Cuida la ropa de cama: Usa sábanas y fundas de algodón o lino, evita los tejidos sintéticos que retienen el calor. Cambia la ropa de cama cada semana para mantener la sensación de frescura y confort.
  • Reorganiza la distribución: Coloca la cama en una posición despejada, a ser posible con visión de la puerta pero sin alinearla directamente. Deja espacio libre a los lados para facilitar el movimiento y la sensación de amplitud.

Cómo transformar tu dormitorio en un espacio de descanso

Estos cambios van más allá de lo estético: tienen un impacto directo en cómo descansas. Oscurecer la habitación y eliminar pantallas favorece la relajación y ayuda a que el cuerpo entre antes en fase de sueño profundo. El orden y los colores suaves reducen la actividad mental y preparan el cerebro para dormir. Ventilar mejora la calidad del aire y evita despertares nocturnos, mientras que cuidar la ropa de cama favorece el confort térmico y reduce los microdespertares.

DEN-M, una mujer en su cama, lee un libro con una lámpara de noche encendida a su izquierda. Una taza y una planta están en la mesita de noche
Estrategias para crear un dormitorio para dormir tranquilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición de la cama y la distribución general del dormitorio influyen en la sensación de seguridad y bienestar. Una cama bien situada, sin obstáculos visuales y rodeada de espacio libre, ayuda a que la mente asocie ese lugar con el descanso. Convertir el dormitorio en un entorno pensado para dormir es una inversión en salud que no requiere grandes esfuerzos: basta con tomar decisiones conscientes y mantener la constancia en estos pequeños hábitos.

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