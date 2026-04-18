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Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Así lo ha expresado el presidente del Gobierno durante su intervención en el evento, en el que diversos mandatarios y representantes progresistas han puesto en valor la defensa del multilateralismo, el diálogo y la cooperación ante el avance de discursos extremistas y la normalización de la violencia

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La IV Reunión en Defensa de la Democracia reúne a líderes internacionales en Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)
La IV Reunión en Defensa de la Democracia reúne a líderes internacionales en Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

Barcelona es hoy un punto de encuentro para mandatarios y referentes progresistas de distintos continentes. La Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat, acoge la IV Reunión en Defensa de la Democracia, una cita que reúne a una veintena de líderes internacionales.

Pedro Sánchez llama a pasar a la acción y a reformar la ONU

En la apertura del foro, Pedro Sánchez ha pedido una respuesta clara ante los “ataques al sistema multilateral, los intentos de impugnar reglas del derecho internacional y la peligrosa normalización del uso de la fuerza”. El presidente del Gobierno ha advertido sobre el riesgo de que “la democracia se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera” y ha defendido que “nuestra respuesta no puede ser solo defensiva, no basta con resistir, tenemos que proponer, liderar, demostrar que la democracia no solo se defiende sino que se fortalece y perfecciona día a día”.

Sánchez ha puesto también sobre la mesa la necesidad de establecer normas claras para las redes sociales, advirtiendo sobre los riesgos de dejar que “la desinformación condicione nuestras sociedades o la conversación pública, o que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación o los mensajes violentos o que el poder tecnológico quede fuera de control”. El presidente del Gobierno ha recordado que “la tecnología puede ser una herramienta de progreso, pero no se gobierna sola, ni todos los intereses en juego apuntan en la misma dirección. Sin reglas, la tecnología nos divide y nos hace más dependientes”.

Sánchez ha reclamado “renovar y reformar” la Organización de las Naciones Unidas para que la organización se adapte a la realidad del siglo XXI y encabece un sistema multilateral “más eficiente, transparente, democrático, inclusivo y representativo”. Ha subrayado que la ONU debería estar dirigida por una mujer porque “no es solo una cuestión de justicia, que también, sino de credibilidad”. Y ha concluido: “Es el momento de pasar del compromiso a los hechos. Bajar de la ventana a la calle y no solo observar sino también actuar”.

La IV Reunión en Defensa de la Democracia reúne a líderes internacionales en Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)
La IV Reunión en Defensa de la Democracia reúne a líderes internacionales en Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

Diálogo, cooperación, multilateralismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que exista crisis diplomática con España y ha pedido que “se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”. Sheinbaum ha recordado: “Como decía Abraham Lincoln, la democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Ha subrayado también la relevancia de los pueblos originarios para México: “Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria”; y ha ofrecido que la próxima edición del evento se celebre en México. En su intervención, la presidenta de México ha propuesto la idea de destinar “el 10% del gasto mundial en armamento”, una cifra que representa miles de millones de dólares, a la puesta en marcha de un programa global de reforestación capaz de involucrar a millones de personas y recuperar “millones de hectáreas cada año”. “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, ha resumido. Sheinbaum también ha planteado la necesidad de una declaración conjunta contra cualquier intervención militar en Cuba, y ha pedido que “el diálogo y la paz prevalezcan”.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha explicado que la cumbre “es por una alternativa en el mundo” y no ”anti-Trump”. Petro ha defendido que el encuentro debe servir como “una especie de faro que en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global tiene que ayudar a fijar el rumbo de la vida y no de la muerte”. También ha hecho referencia a la apertura del estrecho de Ormuz - aunque desde Teherán se ha anunciado esta misma mañana la clausura total del paso marítimo - y a la necesidad de “construir un proceso serio de paz en Oriente Próximo”, situando en el centro la solución de dos Estados para Palestina y la descarbonización de la economía mundial. Sobre la reciente escalada en la región, ha calificado la “agresión” de Estados Unidos e Israel contra Irán como “uno de peores pasos dados por Gobierno alguno en el mundo en el último tiempo, fuera del genocidio de Gaza”.

Gabriel Boric, expresidente de Chile, ha planteado que las Naciones Unidas sean lideradas por una mujer “por primera vez en 80 años de historia”. Boric ha calificado la cumbre como una “señal de esperanza muy grande” en “un momento de inflexión para el mundo” y ha defendido la necesidad de “reforzar” el multilateralismo, introduciendo “cambios” para afrontar los nuevos retos globales: “La tradición no consiste en la adoración de las cenizas sino en la preservación del fuego”. Ha expresado su “preocupación” por la “desafección ciudadana”, la desigualdad y la desinformación, que son “aprovechadas por proyectos autoritarios que prometen soluciones fáciles o atajos a problemas que son complejos”. También ha lamentado el “genocidio del pueblo palestino” y el “debilitamiento del multilateralismo”, y ha advertido que “la democracia no es un estado natural de las cosas”, sino que requiere “cultivarla día a día”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apoya el lema "no a la guerra" de Pedro Sánchez durante la I Cumbre España-Brasil.

Catherine Connolly, presidenta de Irlanda, ha rechazado la normalización de la guerra y sus consecuencias: “No puedo aceptar la normalización de la guerra y de sus horribles consecuencias”, y ha defendido la utilidad de foros como el de Barcelona para “trabajar por la paz”.

Andreas Babler, vicecanciller de Austria y presidente del Partido Socialdemócrata, ha presentado la cita como “el principio de una nueva era” y ha destacado la “necesidad” de dar “respuesta política a la escalada militar global” y de ejercer de “contrapeso frente a estas alianzas autoritarias de extrema derecha”.

David Lammy, viceprimer ministro británico, ha agradecido la organización de la cumbre y ha insistido en la importancia de que las fuerzas progresistas se “organicen” por la “gente trabajadora” ante “desafíos globales excepcionales”, agravados por el conflicto en Oriente Medio: “Es tiempo de esperanza y oportunidad, pese a los desafíos”, ha afirmado.

Lars Klingbeil, vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, ha señalado que “la gente que representamos siente los efectos de las guerras y los aranceles”, en referencia a la política arancelaria de Donald Trump y a conflictos como el de Irán o la invasión de Ucrania. Klingbeil ha defendido la necesidad de reforzar la soberanía europea y ha subrayado la importancia de la cooperación internacional: “Buscamos la cooperación, estoy convencido de que la cooperación es más fuerte, y hoy vamos, entre representantes progresistas de gobiernos, a abordar qué podemos hacer para fortalecer el orden internacional”.

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