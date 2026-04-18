España

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Así lo ha expresado la dirigente opositora venezolana en la capital española en una rueda de prensa a la que Edmundo González no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado

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MADRID, 18/04/2026.- La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena
MADRID, 18/04/2026.- La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena

María Corina Machado, líder opositora venezolana, se encuentra en Madrid este fin de semana junto a Edmundo González. A las seis de la tarde de este sábado se celebra en la Puerta del Sol un encuentro con venezolanos, al que finalmente González no podrá asistir por encontrarse hospitalizado.

Machado fue recibida este viernes por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en la sede nacional de su partido, donde esperaban también varios dirigentes populares. El presidente del PP ha trasladado su deseo de que Machado pueda regresar a Venezuela y que se celebren elecciones en el país, señalando que se posiciona del lado de la democracia y “no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”. “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo”.

María Corina Machado reivindica “elecciones limpias y libres” en Venezuela en pos de la “estabilidad y la paz”

“Quiero transmitir un mensaje al mundo entero en nombre de los venezolanos y es darles la absoluta seguridad de que la garantía de la estabilidad y la paz en Venezuela son elecciones limpias y libres, para que podamos avanzar en una transición ordenada que permita construir pilares sólidos para que puedan volver los millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país”, ha expresado desde el podio. “No hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”, ha dicho.

Ha relatado en Madrid cómo se configuró la candidatura de Edmundo González Urrutia, a quien define como “un venezolano de bien, padre de familia ejemplar”, y cuya trayectoria hasta entonces se había desarrollado en la diplomacia y no en la política. “El régimen pensó que era imposible que recogiera el apoyo de una nación. Nos fuimos con un póster en la mano diciendo: ‘Si quieren votar por mí, voten por él, Edmundo González Urrutia’”, explica Machado.

Para Machado, en las elecciones del 28 de julio de 2024 se demostró cómo se había logrado construir “una plataforma ciudadana como nunca antes había existido en Venezuela, más de un millón de voluntarios organizados”, convencidos de que en ese momento “teníamos en nuestras manos la expresión de la soberanía popular y el destino de Venezuela”. Según Machado, el régimen “subestimó a la gente” y, pese al “periodo de terror que se desató, donde miles de venezolanos fueron desaparecidos, encarcelados, torturados, golpeados, obligados a dejar su país”, creyó que lograría quebrar esa organización.

La opositora venezolana, María Corina Machado, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le ha acusado de no haberse puesto "del lado del pueblo venezolano". (Rodrigo Saez / EFE)

Ha señalado que en Venezuela “ha empezado a fluir un cauce indetenible de ansias democráticas, cívico y pacífico, pero muy fuerte”, y que este proceso ha desembocado en el reto actual de “concluir la tarea y ratificar el mandato popular del 28 de julio de 2024”. Para Machado, el país atraviesa ahora “una fase delicada y compleja” en la que “los propios actores del régimen están siendo forzados a un proceso de desmantelamiento de una estructura represiva, de corrupción, de crimen”.

Machado sostiene que dichos actores “nuevamente subestiman a la sociedad venezolana” y que existe unidad y determinación para avanzar “por la democracia y libertad de Venezuela”. Explica que el contacto mantenido con ciudadanos, colectivos y partidos ha permitido identificar los pilares necesarios para “el reencuentro de una nación próspera, segura y libre”.

“A menudo digo ‘Ahí vienen venezolanos’ y son españoles con lágrimas en los ojos”, añade Machado, quien agradece al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad el reconocimiento otorgado, así como al Congreso, al Senado, a los medios y, especialmente, a los venezolanos que han acudido a los distintos actos: “Con sus llantos y miradas transmiten que Venezuela será libre y pronto los llevaremos de vuelta a casa”.

La reunión con Sánchez no era oportuna por “lo ocurrido en Barcelona”

Lo ocurrido en Barcelona es el motivo de por qué no es conveniente que me vea con Pedro Sánchez”, dice Corina, que critica la idea del presidente colombiano Petro de un gobierno conjunto de Delcy con la oposición: “Quienes insisten en impedir este proceso están favoreciendo la inestabilidad en el país, porque Delcy Rodríguez representa el caos, la violencia, representa el terror, nosotros representamos la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz hacia la democracia”. Al mismo tiempo, sin embargo, ha asegurado que la coincidencia de su visita con la IV Reunión en Defensa de la Democracia ha sido “providencial” y no intencional.

En referencia a la situación socioeconómica en Venezuela, ha puesto el foco en la paradoja de que, en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, “el 86% vive en pobreza”. Según su testimonio, “esto fue intencional”. Para Machado, la urgencia es evidente: “La pobreza y el terror ha sido intencional” y sostiene que solo será posible una Venezuela próspera, capaz de atraer grandes inversiones, cuando exista un estado de derecho y una justicia independiente. “Hay urgencia y queremos que este proceso avance”, ha concluido.

Ha asegurado también que “las Fuerzas Armadas venezolanas anhelan un proceso de democratización”. “En los centros de votación con mayoría de militares, Edmundo ganó por paliza. Qué puede pensar un militar que ve cómo entra la droga, el contrabando de arma, cómo se siente esa fuerza armada, si hay una institución que requiere reconstituirse es precisamente la Fuerza Armada Nacional”, ha dicho.

No se arrepiente de donar el Nobel a Trump a pesar de su apoyo a Delcy Rodríguez

Durante la ronda de preguntas, Machado ha asegurado estar en contacto constante con la administración estadounidense. Ha expresado su confianza en el plan propuesto por Marco Rubio, compuesto por tres fases. “Me reuní con él hace poco y tuvimos la oportunidad de conocer el avance de las tres fases. No son consecutivas, pueden solaparse. La tercera fase es una transición a través de unas elecciones libres. Ya se están dando pasos en el desmontaje de la estructura represiva”, ha afirmado.

Preguntada por el apoyo de Donald Trump, a quien Machado regaló su Nobel de la Paz, a Delcy Rodríguez, la opositora venezolana ha asegurado que “nadie se chupa el dedo”: “(Delcy) está cumpliendo las instrucciones. Los primeros pasos de desmontaje de una estructura represiva es porque ha habido una rectificación. Nos da tranquilidad, tenemos que esperar, tenemos responsabilidad y nuestra parte que cumplir. Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela: Donald Trump. Eso siempre lo recordaremos y lo agradeceremos y por eso no me arrepiento (de donarle a Trump el Nobel de la Paz)”.

* en ampliación

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