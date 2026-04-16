Muere Elsa Landabaso, la mujer del exfutbolista Julen Guerrero

Muere Elsa Landabaso, la mujer de Julen Guerrero (Instagram)

Elsa Landabaso, la mujer del exfutbolista Julen Guerrero, ha fallecido, lo que ha provocado una oleada de condolencias en el mundo del deporte vasco y nacional. Tanto la Federación Vizcaína de Fútbol como el Getafe, donde juega su hijo Julen Jon Guerrero, han manifestado su pesar por el fallecimiento de quien eligió mantenerse siempre alejada de los focos mediáticos, acompañando durante más de dos décadas al exjugador y directivo Julen Guerrero.

Elsa Landabaso, esposa de Julen Guerrero y madre de dos hijos, ha fallecido según ha comunicado la Federación Vizcaína de Fútbol. La noticia se ha difundido a través de mensajes institucionales cargados de afecto y respeto, subrayando el deseo de proteger la intimidad familiar. La federación ha sido la primera en trasladar sus condolencias a la familia, destacando el papel de Guerrero como leyenda del Athletic Club y su labor actual como federativo.

Landabaso deja dos hijos, Karla, de 25 años, y Julen Jon, de 22, este último jugador del Getafe B tras su paso por canteras como las de Alavés o Real Madrid. Su muerte ha ido acompañado de una cadena de condolencias en el fútbol español. El Getafe, donde milita su hijo menor, ha emitido un comunicado oficial en el que transmite su apoyo y cariño a los familiares y allegados: “El Getafe expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Elsa Landabaso, madre de nuestro jugador del filial, Julen Jon Guerrero. Enviamos todo nuestro apoyo y cariño a su familia y allegados. Descanse en paz”.

Imagen de archivo del año 2006 del exfutbolista Julen Guerrero. EFE/JOSÉ SIMAL/Archivo

Reacciones al fallecimiento de Elsa Landabaso

Por su parte, el Athletic Club, club al que Julen Guerrero está históricamente vinculado, también ha mostrado públicamente su pésame: “El Athletic y toda su familia athleticzale estamos contigo en estos duros momentos, Julen. Lamentamos profundamente el fallecimiento de tu mujer, Elsa Landabaso”. Tanto la Federación Vizcaína de Fútbol como los clubes directamente relacionados con la familia han pedido respeto a la intimidad de los Guerrero Landabaso en estos duros momentos.

La vida personal de Julen Guerrero y Elsa Landabaso

La trayectoria de Elsa Landabaso ha discurrido de forma paralela a la exposición pública de Julen Guerrero, de quien ha sido pareja durante más de 25 años. Su boda se celebró hace 26 años en Derio, en una ceremonia privada que ni siquiera compartió con la mayoría de los compañeros de equipo del entonces futbolista.

Los aficionados del Athletic Club están de enhorabuena. El extremo internacional español Nico Williams ha renovado con el Athletic Club hasta 2035, y por tanto no fichará por el FC Barcelona, según ha confirmado este viernes el club bilbaíno (Fuente: europa press/ Athletic club/ seleccion española)

Desde entonces, Landabaso ha ejercido un papel crucial lejos de los titulares y del protagonismo mediático, constituyéndose como el eje y el pilar silencioso de la familia. Al mismo tiempo, su marido Julen Guerrero, conocido como ‘La perla de Portugalete’ en el mundo deportivo, llegando a ser capitán del Athletic Club y marcando un legado histórico. Juntos han vivido siempre en Vizcaya.

Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte de Elsa Landabaso, cuya edad rondaba los 50 años, pero la familia ha pedido respeto ante esta despedida tan dolorosa. Tampoco Julen Guerrero ha dado declaraciones todavía sobre su pérdida, ya que debe estar refugiándose en su círculo cercano y apoyando de igual manera a sus hijos.