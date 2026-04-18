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Donald Trump vuelve a cargar contra España por su economía y su escasa inversión militar: “¡Da mucha pena verlo!"

El presidente de EEUU ha publicado un mensaje en su red social dirigido a la situación de los españoles

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Donald Trump (Europa Press)
Donald Trump (Europa Press)

Donald Trump ha vuelto a criticar a España. “¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?“, ha asegurado en su último mensaje en su red social, Truth Social. El presidente de EEUU continúa con sus ataques verbales al ejecutivo de Pedro Sánchez por su gasto militar y lo que considera una falta de colaboración con la OTAN. ”¡Da mucha pena verlo!”, ha llegado a decir el republicano.

Las diferencias entre ambos líderes es más que pública. España fue el único país de la OTAN que se negó a subir su gasto en defensa hasta el 5% del PIB, provocando el enfado de Trump en la cumbre de La Haya de la Alianza. Desde entonces, el estadounidense ha amenazado con aranceles como respuesta. La guerra en Oriente Medio ha supuesto un paso más hacia la ruptura diplomática.

El gobierno español no ha permitido a EEUU emplear las bases de Rota y Morón para dirigir ataques contra Irán, lo que desde América ha sido visto como una traición. Todo este contexto ha llevado al presidente estadounidense a volver a cargar contra España este sábado, coincidiendo con el evento de líderes progresistas en Barcelona, donde Sánchez se ha encontrado con Lula da Silva (Brasil), Sheinbaum (México) o Gustavo Petro (Colombia).

El presidente de Estados Unidos amonesta esta vez a Pedro Sánchez por su negativa a que las bases de Rota y Morón sirvan en la ofensiva contra Irán.

Nueva crítica de Trump a España

Donald Trump ha vuelto a lanzar críticas contra España a través de sus redes sociales, esta vez centradas en la situación económica y la participación en la OTAN. “¿Alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?”, ha cuestionado el expresidente estadounidense. Trump ha insistido en que “sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas”.

Además, ha lamentado el escenario actual del país, diciendo que “¡da mucha pena verlo!”. Estas declaraciones se suman a las reiteradas críticas del exmandatario hacia los aliados europeos por lo que considera una insuficiente aportación al presupuesto de defensa de la Alianza Atlántica, una polémica recurrente en su discurso internacional.

Noticia en ampliación.

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