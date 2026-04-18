El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

Julián Álvarez en un partido frente a la Real Sociedad. (Europa Press)

Sevilla vuelve a ser el escenario. La Cartuja, ese estadio sin equipo al que los grandes llegan una vez al año para ajustar cuentas pendientes, siempre ve a alguien alzar la Copa del Rey al cielo y a otro derrotado. Atlético de Madrid y Real Sociedad se verán las caras por tercera vez esta temporada.

Un balance de un empate (1-1), en el Estadio de Anoeta, y una victoria (3-2) para los colchoneros en el Metropolitano vislumbran un partido con goles, con dos estilos completamente distintos y con las ganas que hay de levantar el título tras 13 años de espera del Atlético de Madrid y cinco años después de la Real Sociedad.

La copa ya está en la capital hispalense; fue presentada por Gabi Fernández y Xabi Prieto el pasado jueves y ya espera dueño en la capital hispalense, donde aguarda en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

La Copa del Rey ya está en Sevilla. (Europa Press)

El recuerdo de 2013: el día que todo cambió

La última vez que el Atlético levantó la Copa del Rey fue un 17 de mayo de 2013. El escenario no podía ser más simbólico: el Santiago Bernabéu. El rival, el Real Madrid. El guion, puro Simeone.

Aquel once (Courtois; Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis; Gabi, Koke, Mario Suárez, Arda Turan; Diego Costa y Falcao) empezó perdiendo por un gol de Cristiano Ronaldo. Pero no se rompió. “Los rojiblancos no dejaron de creer”, se repite todavía en el relato de aquella final.

Diego Costa igualó antes del descanso y Miranda, en el minuto 99 de la prórroga, remató de cabeza tras un centro lateral que cambió la historia del club. Fue el inicio de todo: la era del Cholo Simeone.

Aquel título rompía 17 años sin Copa y 14 sin ganar al eterno rival. Desde entonces, el Atlético ha sumado Ligas, Europa Leagues, Supercopas… pero no ha vuelto a levantar este trofeo. Aunque esta noche eso podría cambiar.

El Atlético de Madrid levantando su última Copa del Rey en el año 2013 (Atlético de Madrid)

La Real y el fantasma de 1987

Para la Real Sociedad, la historia tiene otra lectura. Su último título copero llegó en 2021, en plena pandemia, en una final sin público ante el Athletic Club. Mikel Oyarzabal marcó de penalti y devolvió un trofeo que no se celebró como se sueña: sin abrazos, sin calles, sin ruido.

Sin embargo, si hay una fecha que marca la final, es la de 1987. La última vez que la Real celebró la Copa con su gente… y la única vez que lo hizo precisamente ante el Atlético.

La Romareda, empate 2-2, penaltis y la parada de Luis Arconada a Quique Ramos. Aquella generación de Bakero, Begiristáin y López Ufarte cerraba una era dorada. 39 años después, el destino vuelve a cruzarlos en una final de Copa del Rey.

La Real Sociedad al ganar la Copa del Rey (RFEF/Handout)

La semana más intensa del Cholo

Pero si hay un protagonista claro en esta final, es Diego Pablo Simeone. El técnico argentino llega a Sevilla tras una de las semanas más exigentes de su etapa en el banquillo. El Atlético eliminó al FC Barcelona de la Champions League apenas cuatro días antes de esta final y volvió a unas semifinales europeas nueve años después.

Gracias a ello, desembolsó 100 millones de euros a las arcas del club, más los 15 que puede ganar si esta noche levanta la que sería la undécima Copa del Rey del Atlético de Madrid.

El arquero argentino fue la gran figura del Atlético de Madrid, que avanzó a la final de la Copa del Rey

Dos modelos, una Copa

Bien es cierto que enfrente no está un rival fácil. Una Real transformada tras la llegada de Matarazzo quiere sacar a relucir sus armas con un estilo de juego completamente opuesto, basado en la posesión del balón.

En cambio, el Atlético de Madrid buscará sus virtudes en la velocidad y verticalidad de sus atacantes. El equipo colchonero ha marcado en sus últimos nueve partidos contra la Real Sociedad.

Todo está por decidir en una final que marcará la nota de ambos equipos en la temporada. Una Real en pleno proceso de reconstrucción o el broche de oro para la semana del Atlético de Madrid.